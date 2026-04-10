متحف اللوفر أبوظبي يطلق جولات وورشاً فنية مجانية

أبوظبي في 10 أبريل / وام / أعلن متحف اللوفر أبوظبي، عن تنظيم سلسلة من الجولات الإرشادية وورش العمل الفنية المجانية التي تستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل بإشراف مرشدين وخبراء متخصصين.

وتشمل البرامج جولات سرد قصصي يومية تسلّط الضوء على موضوعات متنوعة مثل الفن الإماراتي، والآسيوي، والفن الإسلامي، إلى جانب جولات تعريفية بالمتحف، وأخرى تستعرض أعمال بابلو بيكاسو.

كما يقدّم المتحف ورشاً تفاعلية للبالغين، من بينها "رسم وسوالف" و"الرسم في المتحف"، بهدف تعزيز الإبداع والتفاعل المباشر مع الأعمال الفنية.

وتُقام جميع الجولات والورش مجاناً .