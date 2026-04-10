"مصارف الإمارات": استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد 2029 يعكس مكانة الدولة كمركز مالي واقتصادي عالمي

أبوظبي في 10 أبريل/ وام/ قال اتحاد مصارف الإمارات، إن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 ، يأتي تأكيداً على مكانة الدولة كمركز مالي واقتصادي عالمي، ودورها الحيوي في دعم جهود ومبادرات التنمية الشاملة والمستدامة والاستقرار المالي على الصعيد الدولي.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، إن اختيار الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي لصياغة السياسات الاقتصادية والمالية يؤكد ثقة المجتمع الدولي بمكانة الدولة وقدراتها على قيادة الحوارات العالمية، حيث تمتاز دولة الإمارات ببنية تحتية متطورة وقدرات وخبرات تنظيمية في تنظيم الفعاليات العالمية، فضلاً عن سياساتها المالية والاقتصادية التي رسخت مكانتها كمركز اقتصادي ومالي رائد على الصعيد العالمي.

وأضاف معاليه : خلال السنوات القليلة الماضية، تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تطوير بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة، وسياسات مالية ونقدية متوازنة، ويشكل القطاع المالي والمصرفي ركيزة أساسية في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية للدولة وأهداف التنمية المستدامة، ونفخر بأن دولة الإمارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وإفريقيا التي يتم اختيارها لتنظيم هذه الاجتماعات، التي تعقد مرة كل ثلاث سنوات خارج مقر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك للمرة الثانية إذ استضافت دبي هذه الاجتماعات في العام 2003.

وأكد الالتزام بالعمل مع الشركاء الإستراتيجيين، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، للعمل على دعم كافة الجهود المرتبطة بهذه الاجتماعات بما يتوافق مع مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في تنظيم الفعاليات وقيادة الحوارات البناءة لتطوير السياسات الاقتصادية والمالية.

وأشار الغرير إلى أن هذا الاختيار يأتي إضافةً إلى العديد من الفعاليات المهمة في المجال المالي والاقتصادي التي ستستضيفها دولة الإمارات في ذات السنة، مثل مؤتمر ومعرض "سايبوس 2029" "المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - سويفت، وهو ما يعتبر شهادة ثقة عالمية في مكانة دولة الإمارات الريادية ودورها الحيوي في قيادة المبادرات لتطوير القطاع المالي والمصرفي.

وأفاد بأن دولة الإمارات هي الأولى والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تحظى باختيار القطاع المالي والمصرفي العالمي لاستضافة مؤتمر ومعرض "سايبوس"، حيث استضافت دبي المؤتمر من قبل في العام 2013.

ويعُقد المؤتمر في عدة مراكز مالية عالمية مثل سنغافورة وجنيف وتورونتو ولندن وأمستردام وبكين.