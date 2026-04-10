مشاركة قياسية في بطولة الإمارات للشطرنج السريع

أبوظبي في 10 أبريل/وام/ يستضيف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع للفئات السنية والرجال والسيدات، غدا السبت وبعد غد الأحد في قاعة ليوا بفندق إنتركونتيننتال.

وأعلنت اللجنة المنظمة مشاركة قياسية لعدد 281 لاعبا ولاعبة، بواقع 85 لاعبا في بطولة الرجال، و48 على مستوى السيدات، و51 فتاة، و97 ناشئاً.

وتنطلق الفعاليات عند الساعة الثالثة عصرا، بعد اكتمال كافة الترتيبات الفنية، ووضع التدابير التي تسهم في نجاح البطولة، وسط أجواء المنافسات القوية المتوقعة من اللاعبين واللاعبات.