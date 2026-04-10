كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى تنطلق غدا

دبي في 10 أبريل/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى انطلاق منافسات بطولة كأس نائب رئيس الدولة للعموم والناشئين على مدار يومي السبت والأحد على ملاعب نادي خورفكان للمعاقين بمشاركة 282 لاعبا ولاعبة.

وقالت جميلة عبدالله، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مديرة البطولة، إن مسابقات العموم تتضمن دفع الجلة، وقذف القرص، ورمي الرمح، وإطاحة المطرقة، والوثب الطويل، والوثب الثلاثي، والعالي، والقفز بالزانة، وسباقات المضمار100 و200 و400 و800 و1500 و3آلاف و5 آلاف متر، و100 متر حواجز، و110 أمتار حواجز، و4 في 100 و4 في 400 متر تتابع.

ونوهت أن منافسات الناشئين تحت 18 عاما، تشمل دفع الجلة، وقذف القرص، ورمي الرمح، وإطاحة المطرقة، والوثب الطويل والثلاثي والعالي والقفز بالزانة، وسباقات المضمار لمسافات 100، و200، و400، و800، و1500، و3000 متر، بالإضافة إلى 100 متر حواجز، و110 أمتار حواجز، و 400 متر تتابع.

وأكد علي غزوان رئيس لجنة اللاعبين وشؤون الأندية، أن البطولة لها أثر كبير في اكتشاف المواهب الوطنية، ورفع جاهزية اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى الاهتمام الذي تحظى به المسابقات المحلية من الأندية، والحرص على توفير أفضل الظروف للمشاركة، وتطوير المستويات، والارتقاء بالمهارات.