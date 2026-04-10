انخفاض انبعاثات الكربون بأوروبا 1.3% في 2025

بروكسل في 10 أبريل/ وام/ قالت المفوضية الأوروبية، اليوم، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاضعة لنظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي انخفضت 1.3 بالمئة في 2025، مما يضعها على المسار الصحيح لتحقيق هدف عام 2030 المتمثل في تراجع الانبعاثات 62 بالمئة.
ويخضع حوالي 45 بالمئة من انبعاثات الاتحاد الأوروبي من الغازات المسببة لارتفاع درجة الحرارة لنظام تداول الانبعاثات وهو المخطط الرئيسي للتكتل المكون من 27 دولة لمكافحة الاحتباس الحراري من خلال فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويفرض نظام تداول الانبعاثات على شركات التصنيع والطاقة والطيران دفع ثمن ثاني أكسيد الكربون المنبعث منها.
