انخفاض انبعاثات الكربون بأوروبا 1.3% في 2025

بروكسل في 10 أبريل/ وام/ قالت المفوضية الأوروبية، اليوم، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاضعة لنظام تداول الانبعاثات ​التابع للاتحاد الأوروبي انخفضت 1.3 بالمئة في 2025، مما يضعها على المسار الصحيح ‌لتحقيق ⁠هدف عام 2030 المتمثل ‌في ⁠تراجع الانبعاثات 62 ​بالمئة.

ويخضع ⁠حوالي 45 بالمئة من ⁠انبعاثات الاتحاد الأوروبي ⁠من الغازات المسببة لارتفاع درجة الحرارة لنظام تداول ⁠الانبعاثات ​وهو المخطط ⁠الرئيسي للتكتل المكون من 27 دولة لمكافحة الاحتباس الحراري من خلال فرض ​رسوم على ‌انبعاثات ثاني أكسيد ​الكربون.

ويفرض نظام تداول الانبعاثات على شركات ​التصنيع والطاقة والطيران ⁠دفع ثمن ثاني أكسيد الكربون المنبعث منها.

