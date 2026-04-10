العين يفوز على شباب الأهلي في قمة الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 10 أبريل /وام/ فاز العين على شباب الأهلي، بنتيجة 3-2 الليلة على استاد هزاع بن زايد، في قمة مواجهات الجولة الـ22 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة الفدم.

ورفع العين رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد شباب الأهلي عند 52 نقطة في المركز الثاني.

افتتح العين التسجيل عن طريق رامي ربيعة (ق 44)، وتعادل يوري سيزار لشباب الأهلي (ق 46)، قبل أن يتقدم العين مجددًا عن طريق لابا كودجو (ق 56). وعاد شباب الأهلي للتعادل عبر يوري سيزار مجددًا (ق 67)، قبل أن يحسم الحسين رحيمي المواجهة لصالح العين بهدف ثالث في الدقيقة 87.

وضمن مواجهات الجولة ذاتها، تعادل بني ياس مع الشارقة 1-1 على استاد بني ياس.

ورفع بني ياس رصيده إلى 22 نقطة، والشارقة إلى 25 نقطة.

وسجل للشارقة عثمان كمارا (ق 10)، فيما أحرز هدف بني ياس تشو يو مين لاعب الشارقة بالخطأ في مرمى فريقه (ق 51).