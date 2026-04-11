"خيول ياس" تحرز رباعية في السباق الختامي على مضمار العين للفروسية

العين في 11 أبريل /وام/ اختتم نادي العين للفروسية والرماية، موسم سباقات الخيول 2025-2026، بإقامة السباق الرابع عشر مساء أمس، بمشاركة 150 من الخيول العربية الأصيلة، والمؤلف من 10 أشواط، بإجمالي جوائز 550 ألف درهم.

وتألقت خيول ياس للسباقات، بحصد رباعية عبر الجواد "نمر" والجواد "حنيف"، والجواد "أزاد"، والجواد "نبراس" بعد منافسات قوية مع بقية الخيول المشاركة، بحضور جماهيري كبير.

وحقق "نمر" بإشراف إيريك ليجري، وقيادة صمويل ليجري، لقب كأس العين (قوائم) في الشوط الثالث الرئيسي لمسافة 2000 متر، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، ثم أضاف "حنيف" الفوز الثاني بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبيان، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر (أ) للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق.

وحصد "أزاد" الفوز الثالث، بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة سيلفستر دي سوزا، "ثنائية"، في الشوط السادس لمسافة 1600 متر (أ) للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، بينما أهدى "نبراس" الفوز الرابع بإشراف إيريك ليمارتنيل، "ثلاثية"، وقيادة جوليس موبيان، "ثنائية" في الشوط السابع لمسافة 1600 متر (ب) للخيول عمر 4 سنوات فما فوق.

وخطف "لهوب إن آر" لنايل راشد الشامسي، بإشراف سلطان الهاجري، وقيادة عبد العزيز البلوشي، لقب الشوط الأول لمسافة 1800 متر، للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، بينما ذهب لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق إلى "سالم نور جرين" لمالكه لوكال كرييتر ريسنج، بإشراف دووج واتسون، وقيادة تاج أوشي.

وتوج "أباب" لعلي عبد العزيز العويس، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة سيلفستر دي سوزا، بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر (ب) للخيول عمر 4 سنوات فما فوق.

وتفوق "إف يرتاد" للغربية للسباقات، بإشراف سهيل المزروعي، وقيادة سيلفستر دي سوزا، (ثلاثية)، على منافسيه في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق.

وحققت المهرة "إف بادعة" لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، "ثنائية"، لقب الشوط التاسع لمسافة 1000 متر (أ) للخيول عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، ثم اختتم الفارس محمد سليم، الأمسية بلقب الشوط العاشر مع الفرس "ريانة الحصن" للمالك والمدرب غدير عبد الله المنصوري، لمسافة 1000 متر (ب) للخيول عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات).

وتوج الفائزين سعادة محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وسعادة فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بمضمار العين، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي فاروق، مدير الفروسية بالنادي.