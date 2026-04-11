تحذير أوروبي من نقص وقود الطيران إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

بروكسل في 11 أبريل /وام/ حذّرت هيئة المطارات الأوروبية "مجلس المطارات الدولي – أوروبا" من احتمال حدوث نقص حاد في وقود الطائرات داخل الاتحاد الأوروبي، في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ما قد يهدد حركة النقل الجوي ويؤثر سلباً على الاقتصاد الأوروبي.

وأوضحت الهيئة أن الواردات من منطقة الخليج تمثل نحو 50% من واردات أوروبا من وقود الطيران، ما يجعل الإمدادات عرضة لاضطرابات كبيرة في حال استمرار تعطل الملاحة عبر المضيق، خاصة مع اقتراب موسم السفر الصيفي الذي يشهد ذروة الطلب على الرحلات الجوية.

وأعرب المدير العام للهيئة أوليفييه يانكوفيتش، في رسالة وجهها إلى مفوضي الطاقة والسياحة في الاتحاد الأوروبي، عن قلق متزايد لدى المطارات الأوروبية بشأن توفر الوقود، محذراً من أن "أزمة في الإمدادات قد تؤدي إلى تعطيل شديد في عمليات المطارات والربط الجوي، مع مخاطر اقتصادية كبيرة على المجتمعات المحلية وأوروبا ككل".

وأضاف أن استمرار تعطل المرور عبر مضيق هرمز بشكل مستقر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قد يجعل "نقص وقود الطائرات على مستوى الاتحاد الأوروبي واقعاً لا مفر منه".

وأشار إلى أن عدة شركات طيران حول العالم بدأت بالفعل تقليص رحلاتها ورفع أسعار التذاكر بسبب مخاوف نقص الوقود، في وقت سجلت فيه أسعار وقود الطائرات في أوروبا مستوى قياسياً بلغ 1838 دولاراً للطن، مقارنة بنحو 831 دولاراً قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

ودعا يانكوفيتش الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل، مؤكداً أن الاعتماد على آليات السوق وحدها ليس خياراً، ومنتقداً غياب تقييم ومراقبة على مستوى الاتحاد لإنتاج وتوافر وقود الطيران.

واقترحت الهيئة اعتماد آلية شراء جماعي للوقود، إضافة إلى تخفيف القيود التنظيمية على وارداته بشكل مؤقت، كما شددت على ضرورة تعزيز دعم إنتاج الوقود المستدام للطيران.

وحذرت الهيئة من أن المطارات الصغيرة، التي تخدم أقل من مليون مسافر سنوياً، تعد الأكثر عرضة للتأثر، وقد تواجه صعوبات إضافية تهدد استمراريتها وتؤثر على التماسك الاقتصادي للمناطق الأوروبية.

ويُسهم قطاع الطيران بنحو 851 مليار يورو سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، ويوفر نحو 14 مليون فرصة عمل، ما يجعل أي اضطراب في إمدادات الوقود ذا تداعيات واسعة النطاق.