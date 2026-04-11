رئيس دائرة تنمية المجتمع يطلع على خدمات مركز الخدمة التابع لهيئة الرعاية الأسرية

أبوظبي في 11 إبريل / وام / اطّلع معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، على سير العمل في مركز الخدمة التابع لهيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي، لضمان متابعة تكامل الخدمات الموجهة للأسر والوقوف على آليات تقديمها بما يعزز استقرار الأسرة وجودة حياتها، بحضور سعادة المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، وعدد من القيادات.

كما اطّلع على مجموعة الخدمات التي يقدمها المركز للأسر في الإمارة، وتعرّف على آليات تقديم الخدمات، بما يعكس نهج الهيئة في توفير خدمات متكاملة وسهلة الوصول، تراعي احتياجات الأسر المختلفة وتواكب تطلعاتها.

واستمع إلى شرح حول منظومة إدارة الحالة التي تعتمدها الهيئة، والتي تقوم على دراسة أوضاع الأسر بشكل شامل وتقديم الدعم الاجتماعي والاستشاري المناسب لكل حالة، بما يضمن توفير خدمات متخصصة تستجيب لاحتياجات الأسر وتسهم في تمكينها وتعزيز استقرارها.

وأكد معاليه، أن الإنسان كان ولا يزال محور اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التي تضع جودة حياة الإنسان واستقرار الأسرة في صدارة الأولويات.

وقال: "أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الإنسان أولوية دائمة في مسيرة التنمية، انطلاقاً من إيمانها بأن بناء مجتمع مستقر ومتماسك يبدأ من أسرة قوية ومتماسكة، ومن هذا المنطلق تحرص إمارة أبوظبي على توفير منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية التي تعزز جودة حياة الأفراد والأسر وتدعم استقرارهم وتمكينهم، ليساهموا بدورهم في ازدهار الوطن".

وأضاف أن القطاع الاجتماعي بقيادة دائرة تنمية المجتمع، يواصل تطوير نهجه في تقديم الخدمات بما يعزز التكامل بين الجهات المختلفة، ويركز على الوقاية والاستباقية إلى جانب الإدارة المتكاملة للحالات، من خلال تقديم الدعم والإرشاد والاستشارات وغيرها من الخدمات الجوهرية، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي واستدامة جودة الحياة في الإمارة".