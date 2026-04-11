سالم بن سلطان القاسمي يحضر حفل زفاف سلطان ساعد الشحي برأس الخيمة

رأس الخيمة في 11 أبريل/ وام/ حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد ساعد علي محمد حسون الشحي بمناسبة زفاف نجله سلطان الي كريمة السيد حمد سالم علي مالك الشحي في وادي غليه برأس الخيمة.

وبارك الشيخ سالم بن سلطان القاسمي للعروسين وذويهما، متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يكلل حياتهما بالرفاه والبنين.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية شملت عروضاً من الفنون الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية.