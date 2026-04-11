الشارقة للدفاع عن النفس يتصدر منافسات اليوم الأول من الجولة الـ 3 لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الفجيرة في 11 أبريل/ وام/ انطلقت اليوم في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة "بدون البدلة"، وسط حضور جماهيري وتنافس قوي بين الأندية والأكاديميات، في محطة تعكس ارتفاع نسق الأداء مع تقدم الجولات.

وشهدت نزالات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً تقارباً لافتاً في المستوى، حيث حُسمت العديد من المواجهات بفوارق دقيقة، ما أفرز إيقاعاً تنافسياً سريعاً، وأبرز أهمية الدقة في التنفيذ وسرعة الاستجابة داخل البساط، خاصة في هذا النمط من المنافسات الذي يفرض جاهزية ذهنية عالية وقدرة على التعامل مع مجريات النزال دون هامش كبير للخطأ.

وفي ختام منافسات اليوم، حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، تلاه أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثاني، وجاءت أكاديمية أدما في المركز الثالث، في ترتيب يعكس تقارب حدة المنافسة بين الأندية مع بقاء المجال مفتوحاً أمام تغيرات محتملة في الجولات المقبلة.

حضر منافسات اليوم الأول، وشارك في تتويج الفائزين، سعادة شيخة سعيد الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سعيد علي العاجل رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة صابرين حسن اليماحي مدير فرع جمعية الفجيرة الخيرية في دبا، ولطيفة خميس العبدولي عضو مجلس إدارة نادي دبا الرياضي الثقافي، وصفية العطر مسؤول مكتب الجودة والحوكمة في جمعية الفجيرة الخيرية.

وأكدت سعادة شيخة سعيد الكعبي، أن البطولة تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في ترسيخ حضور هذه الرياضة وتعزيز قيمها النبيلة في المجتمع، من خلال تنظيم بطولات متكاملة تفتح المجال أمام مختلف الفئات للمشاركة والتطور.

وقالت مريم البلوشي، والدة اللاعب عبدالعزيز عبدالله من أكاديمية أدما، إن المشاركة في البطولة تضع الأبناء أمام تجارب تتطلب التعامل مع الضغط واتخاذ قرارات سريعة داخل النزال، ما ينعكس إيجاباً على شخصياتهم خارج إطار الرياضة، ويعزز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية.

وأضافت أن الأثر لا يقتصر على النتائج، بل يمتد إلى التزام الأبناء وتطور أسلوب تفكيرهم، وهو ما يجعل المشاركة ذات قيمة حقيقية بالنسبة للأسر.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، إن نزالات اليوم الأول عكست مستوى متقدماً من النضج الفني لدى اللاعبين، حيث لم يعد الحسم يعتمد على المهارات الأساسية فقط، بل على القدرة على إدارة مجريات النزال بشكل متكامل من حيث التوقيت واختيار الحلول المناسبة لكل موقف.

وأضاف أن هذا التطور يظهر بوضوح في مختلف الفئات السنية، ويؤكد أن العمل داخل الأندية يسير وفق منهجية دقيقة تراكم الخبرة وتبني الأداء على أسس واضحة، مشيراً إلى أن البطولة تعزز كذلك دور الأسرة كشريك أساسي في مسيرة اللاعبين، حيث ينعكس حضور أولياء الأمور ودعمهم بشكل مباشر على استقرار الأداء وتطور المستوى، بما يسهم في ترسيخ بيئة متكاملة تجمع بين الجانب الفني والقيمي.

وقال عبدالله الكندي من نادي بني ياس، الحائز على ذهبية فئة تحت 14 عاماً وزن 37 كجم، إن المنافسات كانت قوية وتطلبت تركيزاً كبيراً من البداية حتى النهاية، خاصة في نزالات «بدون البدلة» التي تتسم بإيقاع سريع، مشيراً إلى أنه ركز على قراءة حركة المنافس والالتزام بالخطة التدريبية.

وأضاف أن وجود عائلته في المدرجات منحه دافعاً كبيراً وثقة داخل النزال، مؤكداً أن دعم الأسرة يساعده على تقديم أفضل أداء والتعلم من كل تجربة.

وتتواصل منافسات الجولة الثالثة غداً مع نزالات فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة، وسط توقعات بارتفاع وتيرة التنافس مع تنوع الفئات واقتراب مراحل أكثر حساسية في مسار البطولة.