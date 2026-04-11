جامعة الفجيرة تنظم ورشة عمل استراتيجية

الفجيرة في 11 أبريل/ وام/ نظّمت جامعة الفجيرة ورشة عمل متخصصة، هدفت إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية ومواءمة مؤشرات الأداء الرئيسية مع أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والجودة.

وحضر انعقاد الورشة سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة مشدداً على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق والالتزام لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.

واستُهلت أعمال الورشة بكلمة افتتاحية قدّمها الدكتور محمد الشامي، نائب رئيس الجامعة، استعرض خلالها أهمية التكامل الاستراتيجي، وتعزيز ثقافة الابتكار، والاعتماد على مؤشرات أداء قائمة على الأدلة في دعم تحقيق الأهداف المؤسسية.

وتولى إدارة الورشة الدكتور بورتون أغاباو، مدير إدارة ضمان الجودة والفعالية المؤسسية .