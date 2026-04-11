"الإمارات بلو" يُتوج بلقب بطولة D50 المحلية للكريكيت

الشارقة في 11 أبريل/ وام/ تُوِّج فريق الإمارات بلو، بلقب النسخة السابعة من بطولة D50 المحلية للكريكيت التي نظمها مجلس الإمارات للكريكيت، بمشاركة 6 فرق وأُقيمت منافساتها على مدار عشرة أيام في ملاعب الدولة.

وجاء تتويج "الإمارات بلو" باللقب بعد تصدّره الترتيب بفارق مريح من النقاط متفوقًا على فريق أبوظبي، وذلك في ختام البطولة الذي أُقيم أمس.

وشهدت البطولة مشاركة ستة فرق محلية أقيمت بنظام 50 شوطًا، وهي: أبوظبي (حامل اللقب) ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة والإمارات بلو.

ويُعد فريق الفجيرة الأكثر تتويجًا بالبطولة في السنوات الأخيرة، إذ حصد اللقب ثلاث مرات من أصل سبع نسخ فيما توّج "الإمارات بلو" باللقب مرتين ونال كل من الإمارات ريدز وأبوظبي اللقب مرة واحدة.

وفي ختام المنافسات سلم مدرب منتخب الإمارات للرجال لالشان راجبوت كأس البطولة إلى قائد فريق "الإمارات بلو" راهول وسط أجواء احتفالية وفرحة كبيرة من لاعبي الفريق.

وهنّأ زايد عباس عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث الرسمي باسم المجلس فريق "الإمارات بلو" على التتويج باللقب مشيدًا بالمستوى الفني والحماس الذي أظهرته جميع الفرق المشاركة.

وأكد أن البطولة أصبحت محطة أساسية ضمن أجندة الكريكيت المحلية في الدولة، مشيرًا إلى أن نسخة هذا العام مثّلت فرصة مهمة لاكتشاف المواهب والعناصر الشابة التي يُعوّل عليها في دعم المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.