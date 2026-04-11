تنفيذ برنامج دولي لإدارة الحوادث الكبرى في عجمان لتعزيز منظومة الجاهزية الوطنية

عجمان في 11 أبريل/ وام/ اجتاز 60 منتسباً من خط الدفاع الأول البرنامج التدريبي الأساسي لإدارة ودعم الحوادث الكبرى، والمعتمد دولياً من المركز الأوروبي لطب الكوارث، وذلك بإشراف سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بالتعاون مع مكتب وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمنظومة الوطنية الموحدة والتكاملية للجاهزية والاستجابة -جاهزية - وبتنظيم من برنامج عجمان للجاهزية والاستجابة «جاهزية عجمان».

وقال سعادة قائد عام شرطة عجمان، إن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار جهود إمارة عجمان لتعزيز منظومة الجاهزية الوطنية، ورفع كفاءة الاستجابة المتكاملة للحوادث الكبرى والطوارئ، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتبني منهجيات موحدة ومعتمدة دولياً، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر الوطنية وتمكينها من التعامل بكفاءة عالية مع مختلف التحديات.

وأكد سعادته أن البرنامج يثبت التزام القيادة العامة لشرطة عجمان وشركائها الاستراتيجيين بتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وتعزيز أمن وسلامة المجتمع، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات القادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة بكفاءة واحترافية عالية.

من جانبه أوضح سعادة حمد تريم الشامسي مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بعجمان، أن البرنامج التدريبي ركز على تنمية مهارات المشاركين في إدارة الحوادث الكبرى، وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التعامل مع الأزمات وفق منظومة متكاملة.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي للمنظومة الوطنية الموحدة والتكاملية للجاهزية والاستجابة «جاهزية» ورئيس مبادرة أطباء الإمارات، أن البرنامج يمثل خطوة نوعية في تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، وبناء منظومة وطنية متقدمة قادرة على الاستجابة الفعّالة للحوادث الكبرى والأزمات، مشيراً إلى أن الاستثمار في تدريب وتأهيل خط الدفاع الأول يُعد ركيزة أساسية في تحقيق الجاهزية الشاملة واستدامة الأمن الصحي والمجتمعي في الدولة.