اتحاد السلة يؤكد أهمية تطوير مدربي المراحل السنية لبناء منتخبات المستقبل

الشارقة في 11 أبريل/وام/ أكد اتحاد الإمارات لكرة السلة، أهمية تعزيز الاهتمام بمدربي المراحل السنية، باعتبارهم حجر الأساس في إعداد لاعبي المستقبل، مشدداً على أن تطوير هذه الفئة يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمل الفني وتحقيق التميز على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد، اليوم، برئاسة عبد اللطيف ناصر الفردان مع مدربي المراحل السنية، على هامش مهرجان البراعم بمدينة خورفكان، في إطار جهود تطوير قاعدة اللعبة وتعزيز العمل الفني.

وأكد الفردان أهمية تكامل الجهود بين الاتحاد والأندية لتطوير كرة السلة، خاصة على مستوى القاعدة، بما يخدم المنتخبات الوطنية ويرتقي بمستوى اللعبة، مشيراً إلى حرص الاتحاد على تنظيم مثل هذه الاجتماعات الفنية لمناقشة مختلف الجوانب التطويرية وتوحيد الرؤى بين جميع عناصر المنظومة.

وأوضح أن الاهتمام بالمراحل السنية يمثل الركيزة الأساسية لبناء منتخبات قوية في المستقبل، لافتاً إلى أن الاتحاد يعمل على توفير بيئة مثالية لتأهيل اللاعبين، إلى جانب دعم المدربين وصقل قدراتهم بما ينعكس إيجاباً على الأداء الفني.