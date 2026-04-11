518 من الفرسان يختتمون موسم القدرة في قرية بوذيب العالمية

أبوظبي في 11 أبريل/ وام/اختتمت في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، فعاليات موسم القدرة، بتنظيم 5 سباقات تأهيلية على مدار يومي الجمعة والسبت، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومشاركة 518 فارسا وفارسة من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية.

وأُقيمت 3 سباقات تأهيلية دولية أمس الجمعة، وتضمنت سباق 100 كلم (نجمة واحدة)، و120 كلم (نجمتين)، و160 كلم (ثلاث نجوم)، بينما تواصلت الفعاليات اليوم بإقامة سباقين تأهيليين في ختام الفعاليات لمسافتي 80 كلم و40 كلم.

وشهد السباق التأهيلي الدولي لمسافة 160 كلم (ثلاث نجوم)، من 5 مراحل، مشاركة 19 فارساً وفارسة، بينما شارك في سباق 120 كلم (نجمتين)، من 4 مراحل، 21 فارسا وفارسة، كما شهد سباق 100 كلم (نجمة واحدة)، من 4 مراحل، مشاركة 95 فارسا وفارسة.

وتضمنت فعاليات اليوم إقامة سباق 80 كلم، على 3 مراحل، وشهد مشاركة 183 فارسا وفارسة، بينما ارتفع عدد المشاركين إلى 200 فارس وفارسة في سباق 40 كلم من مرحلة واحدة.