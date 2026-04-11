"جائزة المقال الإماراتي" تعلن انتهاء مرحلة التحكيم في دورتها الثانية لعام 2026

دبي في 11 أبريل/ وام/ أعلنت أمانة جائزة المقال الإماراتي عن انتهاء مرحلة التحكيم في دورتها الثانية لعام 2026، وهي الدورة التي سجلت مؤشرات استثنائية تعكس تنامياً كبيراً في الحراك الفكري والثقافي داخل الدولة.

وكشفت الاحصائيات الرسمية عن تحقيق قفزة نوعية وكمية لافتة مقارنةً بالنسخة الأولى، حيث وصل إجمالي المقالات المتنافسة إلى 274 مقالاً، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 57% عن الدورة السابقة، مما يرسّخ مكانة الجائزة كمنصة رائدة للاحتفاء بالكلمة المكتوبة، وتعزيز قيمة المقال الرصين في المشهد الثقافي الإماراتي.

وتميزت هذه النسخة بتنوّع لافت في شرائح المشاركين وفئاتهم العمرية والعلمية، حيث برز حضور قوي ومبشر للشباب دون سن الثامنة عشرة، مما يعكس نجاح الجائزة في استقطاب الأجيال الناشئة وتحفيزها على الكتابة الإبداعية. كما سجّلت فئة كاتب المقال المقيم عن قضية إماراتية معاصرة إقبالاً واسعاً، إلى جانب تصاعد ملحوظ في المشاركات الموجهة لفئة "المقال الاجتماعي" تحديداً.

ومن أبرز ما ميّز الدورة الثانية هو اكتسابها ثقلاً أكاديمياً جديداً تمثل في المشاركة البارزة من حاملي شهادة الدكتوراه، الأمر الذي يمنح الجائزة عُمقاً فكريا وبحثياً متزايداً في الأوساط الثقافية.

وتأتي جائزة المقال الإماراتي في جوهرها كمبادرة وطنية، تهدف إلى إحياء فن المقال وإثراء المشهد الإعلامي والأدبي بوجوه جديدة، مع التركيز على قضايا المجتمع والهوية الوطنية برؤى تحليلية معاصرة. ومن المقرر أن يتم الكشف عن أسماء الفائزين في مختلف فئات الجائزة التي تشمل المقال الاجتماعي والأدبي والاقتصادي والسياسي والعلمي والفكري والفني، بالإضافة إلى فئة الشباب والكاتب المقيم، مع الإعلان عن صاحب لقب "رائد المقال الإماراتي"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مرتقب يُعقد في مكتبة محمد بن راشد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 إبريـل 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبحضور ممثلي نادي دبي للصحافة ونخبة من الشخصيات الثقافية والإعلامية البارزة.