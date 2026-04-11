18 عاماً من التميز.. مهرجان ولي عهد دبي للقدرة يعزز ريادة الإمارات عالمياً

أبوظبي في 11 أبريل /وام/حقق مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة نجاحاً كبيراً على مدار 18 عاماً، على المستويين الفني والتنظيمي، مع تزايد أعداد المشاركين.

وبلغ عدد الفرسان والفارسات في النسخة الأخيرة 607 من مختلف الإسطبلات في الدولة، تنافسوا في 4 سباقات هي سباق السيدات، وكأس اليمامة للأفراس، وسباق الإسطبلات الخاصة، وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وتحظى رياضة القدرة والتحمل في دولة الإمارات بدعم واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة، مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، الذي رسخ قيمة هذه الرياضة وغيرها من الرياضات في نفوس الأجيال المتعاقبة.

وشهدت سباقات القدرة والتحمل منذ انطلاقتها عام 1993 مراحل مختلفة من التطور، من خلال تنظيم البطولات المتنوعة واستضافة الفعاليات العالمية، ما كان له أثر ملموس في تطور مستويات فرسان الإمارات ووصولهم إلى العالمية، في كل من قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وقرية بوذيب العالمية بالختم، ومدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، عبر مرافق حديثة ومنشآت عصرية.

وفي هذا الصدد يضطلع نادي دبي للفروسية بجهود كبيرة في تنظيم المهرجان، وتوفير متطلباته كافة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، لاسيما أنه يعد من أبرز فعاليات القدرة على أجندة الموسم، بما يتضمنه من سباقات لمختلف الفئات، وارتباطه برياضة الآباء والأجداد، إضافة إلى جوائزه المالية الكبيرة التي تجاوزت في النسخة الثامنة عشرة خمسة ملايين درهم، للفائزين حتى المركز السابع عشر في سباقي السيدات واليمامة، وحتى المركز الثلاثين في سباق الإسطبلات الخاصة والسباق الرئيسي.

ويقام المهرجان بدعم كبير من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لرياضة القدرة، التي حقق فيها سموه إنجازات عالمية بارزة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات في ميادين القدرة، سيراً على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله” في ترسيخ المكانة الرفيعة لدولة الإمارات في عالم رياضات الفروسية، ودعم سباقات القدرة للارتقاء بها محلياً ودولياً.

وقدم المهرجان خلال تاريخه العديد من الأبطال في الفئات المختلفة، وأسهم بدور محوري في إثراء الساحة الرياضية بالمنافسات القوية، وإلهام الشباب وجذبهم إلى رياضة القدرة، وما تمثله من إرث كبير من الإنجازات التي وضعت دولة الإمارات في صدارة المشهد العالمي من خلال الإنجازات القارية والدولية.

وقال الدكتور عبدالله آل الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس لجنة القدرة، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة يعد محطة بارزة في أجندة الفعاليات الموسمية، مشيدا بالدعم الذي يقدمه سمو ولي عهد دبي لرياضة الآباء والأجداد، وتكريم الأبطال، وتشجيع الفرسان والفارسات على تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم، بما يسهم في رفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

وأشار إلى أن المهرجان حافظ على مكانته المرموقة منذ انطلاقته في عام 2009 ووصوله إلى النسخة الثامنة عشرة، بفضل الجهود التنظيمية المميزة لنادي دبي للفروسية برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، وجميع اللجان والشركاء والرعاة، إضافة إلى التفاعل الكبير من الفرسان والفارسات ومختلف الإسطبلات في الدولة، بما يجسد المكانة المرموقة لدولة الإمارات في رياضة الفروسية وأهميتها في التراث الوطني.

وأكد أحمد راشد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، أن المهرجان رسخ مكانته كأحد أبرز الأحداث على خارطة سباقات القدرة العالمية، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة من فعالياته تواصل تعزيز هذا الإرث العريق.

من جانبه، قال الفارس سالم ملهوف، بطل النسخة الرابعة عشرة في عام 2022، إن المهرجان يمثل رمزية مهمة في نفوس الفرسان والفارسات، لارتباطه باسم سمو ولي عهد دبي، إضافة إلى دوره في تعزيز قدراتهم التنافسية التي أسهمت في تحقيق التفوق في البطولات الخارجية، وبروز أجيال من الأبطال منذ انطلاقته الأولى عام 2009.

وأشار إلى أن منافسات القدرة التي تقام في مختلف إمارات الدولة تشهد مستويات قوية ومشاركة واسعة، تعكس التطور العالمي الذي حققته دولة الإمارات في هذه الرياضة، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.