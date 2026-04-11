مختبر مواد البناء بعجمان يصدر أكثر من 27 ألف تقرير خلال الربع الأول

عجمان في 11 أبريل/وام/ أصدر"مختبر مواد البناء" التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان أكثر من 27 ألف تقرير خلال الربع الأول من عام 2026، ما يجسد ديمومة طفرة البناء والتشييد بالإمارة، انسجامًا مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في إدارة عمرانية حضرية شاملة، وبما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.

وفي هذا الصدد وصف الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة تقارير فحص مواد البناء بأنها ركيزة أساسية لضمان جودة المشاريع، موضحًا أن هذه التقارير تصدر بعد مرور العينات بسلسلة من الاختبارات وفق المواصفات العالمية مثل ASTM وBS وEN، وتشمل تقييم الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية للمواد، لضمان مطابقة المواد المستخدمة لأعلى المعايير والمواصفات.

وأوضح الحوسني، أن الربع الأول من العام الحالي شهد تركيزاً على مجموعة من الفحوصات الحيوية، أبرزها اختبارات الخرسانة مثل مقاومة الضغط والهبوط، وفحوصات التربة، إضافة إلى اختبارات حديد التسليح والمواد الأسفلتية والحصويات، إلى جانب فحوصات الاستدامة والديمومة والفحوصات الكيمائية.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالله التميمي مدير إدارة المختبرات المركزية بالدائرة، أن إمارة عجمان تشهد توسعًا عمرانيًا، وزيادة مستدامة في مشاريع البنية التحتية والبناء والتشييد، موضحًا أن التقارير الصادرة تعكس تصاعد الطلب على خدمات الفحص، في ظل استمرارية المشاريع الإنشائية،حيث يرتبط حجم الطلب على خدمات المختبر بعدة عوامل رئيسية، تشمل التوسع في المشاريع الإنشائية والتطويرية، وتشديد متطلبات الجودة والرقابة الفنية، وزيادة وعي المتعاملين بأهمية الفحوصات المخبرية، والالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة لقطاع البناء.

وأشار التميمي إلى أن المختبر نفذ عدة مبادرات لتحسين تجربة المتعاملين، شملت تسريع إجراءات استلام وتسليم العينات، وتوفير خدمات إلكترونية متكاملة، وتقليل زمن إصدار التقارير عبر الربط مع نظام عمار، موضحا أن استخدام الأنظمة الذكية أسهم في تحسين كفاءة تتبع العينات، وتقليل زمن دورة الفحص، ورفع دقة البيانات، لافتاً إلى أن العمل جارٍ تحت مظلة نظام LIMS.

جدير بالذكر أن المختير يتبنى خططًا مستقبلية، تتضمن اعتماد أحدث التقنيات في الفحص والتحليل، إلى جانب تطوير الكفاءات الفنية وتوسيع نطاق الاعتمادات الدولية، بما يعزز مكانته مركزا موثوقا على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في إمارة عجمان.