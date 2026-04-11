اتحاد الرياضات البحرية يبحث خططه الاستراتيجية مع وزارة الرياضة

الشارقة في 11 أبريل /وام/عقد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية اجتماعاً مع وزارة الرياضة ضمن جهود تطوير قطاع الرياضات البحرية، وذلك في بيت الحكمة بإمارة الشارقة.

حضر الاجتماع سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بوزارة الرياضة، وسعادة خالد جاسم المدفع نائب رئيس الاتحاد، وسعادة خالد خميس بن دسمال الأمين العام للاتحاد، وعبد العزيز الحصان مستشار قطاع التنافسية الرياضية في وزارة الرياضة.

يأتي الاجتماع في إطار رؤية الاتحاد الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الرياضية في الدولة، ومواكبة التوجهات الوطنية في تطوير القطاع الرياضي، وذلك بتوجيهات ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

جرى خلال الاجتماع استعراض التوجهات الاستراتيجية للاتحاد حتى 2028، والتي ترتكز على تطوير المنظومة الفنية والإدارية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للمشاركات الدولية.

وناقش المشاركون محاور العمل المرتبطة بتوجهات الألعاب الأولمبية، وآليات إعداد برامج تطوير نوعية تستهدف اكتشاف وصقل المواهب الوطنية، بما يسهم في بناء قاعدة تنافسية قوية تدعم حضور دولة الإمارات في الدورات الأولمبية المقبلة.

وأكد الحضور أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بما يعزز من كفاءة التنفيذ، ويضمن تحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة، انسجاماً مع رؤية الدولة في ترسيخ مكانتها الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.