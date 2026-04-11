"ضيافة" تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة "ريتشارد كيرينغ"

أبوظبي في 11 أبريل / وام/ أعلنت "ضيافة"، منصة الاستثمار الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة ومقرها أبوظبي، وإحدى الشركات الزميلة في محفظة الشركة العالمية القابضة، اليوم عن إنجاز صفقة استثمار للاستحواذ على حصة أغلبية في محفظة الضيافة التابعة لريتشارد كيرينغ، أحد أبرز الشخصيات تأثيراً في قطاع المطاعم على مستوى العالم.

تشمل الصفقة، مجموعة "ذا آيفي براسيريز"، محفظة المطاعم الفاخرة التابعة لـ"كابريس هولدينغز" والتي تضم علامات بارزة مثل "سكوتز" و"سيكسي فيش" و"نويما"، إضافة إلى نوادي الأعضاء الخاصة المتميزة التابعة لـ"بيرلي كلوبز"، بما في ذلك "أنابيلز" و"جورج" و"هاريز بار" و"ماركس كلوب".

وسيواصل ريتشارد كيرينغ مهامه كرئيس مجلس إدارة تنفيذي، بما يرسخ الرؤية والقيادة عبر مختلف مكونات المحفظة وستتعاون "ضيافة" مع كيرينغ لقيادة المرحلة المقبلة من التوسع العالمي، والتي تشمل الافتتاح المرتقب لنادي "أنابيلز" في نيويورك، إلى جانب مواصلة التوسع الدولي لعلامات "سكوتز" و"سيكسي فيش" و"نويما".

كما ستواصل مجموعة "ذا آيفي براسيريز" خطط توسعها في المملكة المتحدة خلال عام 2026، مع استكشاف فرص افتتاح مواقع جديدة في الولايات المتحدة وأسواق دولية أخرى.

تُعد "ضيافة" مجموعة متخصصة في الضيافة ونمط الحياة الفاخر ومقرها أبوظبي، وهي شركة زميلة في محفظة الشركة العالمية القابضة، تم تأسيسها لبناء منصة عالمية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات الفاخرة وتضم علامات ضيافة عالمية مرموقة، مثل "أزومي غروب" وتشمل "زوما" و"روكا"، و"ذي إتش وود غروب" وتشمل "دليلة" و"ذا نايس غاي" و"بيرد ستريتس كلوب"، لتضيف اليوم إلى محفظتها "كابريس هولدينغز" إلى جانب "بيرلي كلوبز".

جاء تأسيس "ضيافة" استجابةً لتحول جوهري في سلوك المستهلكين، حيث أصبحت التجارب أكثر أهمية من المنتجات، وغدت الأصالة أهم من التطلعات، والعلاقات الهادفة أكثر قيمة من المعاملات لذا تجمع "ضيافة" تحت مظلتها أرقى تجارب الضيافة والمطاعم الفاخرة ضمن منصة عالمية قابلة للتوسع.

وتهدف "ضيافة" إلى بناء محفظة الأغذية والمشروبات الأكثر شهرة على مستوى العالم، استناداً إلى أسماء عريقة لمؤسسات عالمية رائدة ونوادٍ خاصة متميزة، وصولاً إلى الوجهات الاجتماعية الراقية والمفاهيم العصرية المبتكرة التي تضع تصوراً جديداً للتجمع والاحتفال والتواصل.

وتتعاون المجموعة مع العلامات الناشئة والرواد في مختلف المجالات ممن يتمتعون بهويات فريدة وسمعة قوية وإمكانات لتحقيق حضور عالمي مستدام.

وترتكز استراتيجية "ضيافة" على مبدأ واحد وهو الشراكة مع الأفضل، وبالتالي تتعاون مع مؤسسين ورواد من أصحاب الرؤى الطموحة، مستفيدةً من القوة السوقية الراسخة، لإطلاق الإمكانات الكامنة للتوسع على المستوى الدولي.

وتحقيقاً لهذه الرؤية، عيّنت "ضيافة" رافي ذكران رئيساً تنفيذياً للمجموعة، وهو أحد القيادات المخضرمة في قطاع الرفاهية العالمي وشغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل في إم إتش" في آسيا وأسّس شركة إل كابيتال آسيا، الذراع الاستثمارية في مجال الملكية الخاصة المدعومة من "إل في إم إتش" ومجموعة "أرنولت" وأشرف على استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار عبر 32 شركة.

وبخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الرفاهية العالمي، يمتلك (ذكران) معارف عميقة وفهماً واسعاً للعوامل التي تميّز العلامات الراسخة عن غيرها، وهي الخبرة التي يوظفها اليوم في رسم ملامح محفظة "ضيافة" العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وبهذه المناسبة، قال رافي ذكران، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ضيافة" إن الصفقة تعد بداية فصل جديد في قطاع الضيافة الفاخرة العالمي ونعمل على بناء محفظة تضم أكثر العلامات شهرة وتأثيراً حول العالم، مع تطلعات لإعادة تشكيل مفاهيم تناول الطعام والتواصل الاجتماعي ونمط الحياة الفاخر للأجيال القادمة ومن خلال شراكتنا مع ريتشارد كيرينغ، نؤسس منصة تتمتع بقيمة مستدامة وتأثير عالمي واسع النطاق".

من جانبه، قال ريتشارد كيرينغ، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ"كابريس هولدينغز": "يسعدني التعاون مع فريق "ضيافة" الذي يتمتع برؤية وتطلعات طموحة، وأثق بقدرتنا على نقل علاماتنا الشهيرة عالمياً إلى أسواق جديدة، ومواصلة الارتقاء برؤيتنا لقطاع الضيافة إلى آفاق أكثر تميزاً مؤكدا أن التزام "ضيافة" بالاستثمار في العلامات الفاخرة الاستثنائية يجعلها الشريك الأمثل لنا، وعبر عن التطلع إلى بناء شراكة ذات أثر مستدام وقيمة طويلة الأمد.