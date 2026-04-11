فوز النصر والجزيرة والوصل بدوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 11 أبريل/وام/ اختتمت اليوم مواجهات الجولة الـ22 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات.

وشهدت المباريات فوز النصر على الظفرة 1-0، في استاد حمدان بن زايد ، وبهذه النتيجة رفع رصيده إلى 31 نقطة، وتوقف رصيد الظفرة عند 18 نقطة.

و فاز الجزيرة على دبا 4-3 في استاد محمد بن زايد، وبذلك رفع رصيده إلى 40 نقطة، وتوقف رصيد دبا عند 17 نقطة.

فيما فاز الوصل على عجمان 3-1 في استاد راشد بن سعيد وبهذا الفوز رفع رصيده إلى 36 نقطة، وتوقف رصيد عجمان عند 24 نقطة.

وضمن الجولة ذاتها تعادل خورفكان مع البطائح 1-1 في استاد صقر بن محمد القاسمي ، وبهذه النتيجة رفع رصيده إلى 24 نقطة، والبطائح إلى 19 نقطة.