مقتل 21 شخصا بمواجهة مع "قطّاع طرق" في نيجيريا

أبوجا في 12 أبريل /وام/ قُتل 21 شخصا بمواجهات بين "قطّاع طرق" وسكان قرية في ولاية زامفارا في شمال نيجيريا، بعدما رفض قرويون دفع المال.

وتعد زامفارا واحدة من عدة ولايات في شمال غرب نيجيريا ووسطها تُنفّذ فيها عصابات إجرامية يطلق عليها محليا "قطّاع طرق" هجمات دموية وعمليات خطف ونهب.

وتقيم العصابات علاقات بشكل متزايد مع متطرفين من شمال شرق البلاد ينفّذون تمرّدا مسلّحا منذ 17 عاما، ما يثير قلق المسؤولين.

وبحسب وكالة "فرانس برس" قُتل أكثر من مئة شخص، بينهم ضابط في الجيش، بأيدي متطرفين وعصابات إجرامية في شمال نيجيريا منذ الأحد.

واقتحم عشرات قطّاع الطرق على متن نحو ثمانين درّاجة نارية قرية بونكاساو في منطقة بوكويوم يوم الجمعة حيث وقع تبادل لإطلاق النار مع السكان، بحسب ما أفاد أهالي القرية.