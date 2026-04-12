31 مليون مشاهدة لملتقى "حياتنا في الإمارات" داخل وخارج الدولة

أبوظبي في 12 أبريل /وام/ أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالدور البارز الذي لعبه المؤثرون وصناع المحتوى والبودكاست في إيصال الرسالة السامية لملتقى "حياتنا في الإمارات" إلى الجمهور داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن هذا الحضور الرقمي الفاعل أسهم في تحقيق انتشار واسع لأنشطة الملتقى ورسالته السامية؛ إذ تجاوز عدد المشاهدات عبر المنصات المختلفة 31 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، مؤكدا أن الملتقى نجح في استقطاب أكثر من 74 صانع محتوى من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إضافة إلى مشاركة نخبة من أبرز مقدمي البودكاست، الذين نقلوا رسالته بروح وطنية صادقة وأسلوب معاصر يصل إلى فئات المجتمع المختلفة باللغات المختلفة.

وأكد أن هذا التفاعل الكبير يعكس وعي المجتمع بأهمية الرسالة التي يحملها الملتقى، الذي حمل شعار "قراءات في حب الإمارات" ونظمته وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن، والتي تتمثل في "فخورين بالإمارات" التي تجسدت في روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن الالتقاء على حب الوطن والولاء لقيادته والوقوف خلف رايته التي هي رمز وحدتنا، ودليل مجدنا وعزنا، تجسد محبتنا واعتزازنا بهذا الوطن، وتعكس تلاحم المجتمع بفئاته كافة خلف راية الاتحاد، وولاءنا جميعا لقيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فخورين بإماراتنا وقيادتنا ووحدتنا وتلاحمنا، في وطن يواجه التحديات بعزيمة الكبار ووحدة الرجال.

وثمن معاليه جهود ومشاعر وكلمات الجميع الذين عبّروا عن اعتزازهم بالإمارات، وارتباطهم العميق بقيمها القائمة على التسامح والتعايش والانفتاح الحضاري، موضحا أن المنصات الرقمية أصبحت اليوم شريكاً أساسياً في نشر القيم الإيجابية وتعزيز الصورة الحضارية للدولة، لافتاً إلى أن ما تحقق من انتشار واسع خلال وقت قياسي يعكس الاحترافية العالية لصناع المحتوى، وقدرتهم على مخاطبة جمهور متنوع بلغات وأساليب متعددة، بما يعزز حضور الإمارات عالمياً كنموذج فريد في التعايش الإنساني، مع التأكيد على قدراتها في توفير أعلى درجات الامن والأمان لمواطنيها والمقيمين على أرضها.

وقال إن الإمارات ستظل واحة للأمن والأمان والتعايش الإنساني بفضل الرؤية الحكيمة والجهود المقدرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات، والمقيمين على أرضها، وإن هذه الملتقى ما هو إلا تعبير رمزي من الجميع عن اعتزازهم بهذا الوطن وفخرهم بالانتماء إليه، وهي الرسالة التي وصلت إلى فئات المجتمع كافة وإلى العالم أيضا، مثمنا جهود كل من شارك وحضر الملتقى وحمل أهدافه الوطنية السامية إلى الجمهور في كل مكان، ومؤكدا أنه تحول بالفعل إلى احتفالية وطنية في حب الإمارات إلى جانب الاحتفاء بالإنتاج الإبداعي الإماراتي في المجالات المختلفة ولا سيما الذي يحتفي بالهوية الإماراتية بوصفها ركناً أساسياً لقوة المجتمع وتلاحمه واستقراره.

من جانبه أشاد سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، بكم المشاركات والمتابعات التي حظيت بها أنشطة الملتقى الذي يحمل رسالة حب وولاء وانتماء صادقة من فئات المجتمع إلى إماراتنا الحبيبية تجسدت في "فخورين بالإمارات" التي أصبحت عنوانا يجمع مشاعر كل من يعيش على أرض هذا الوطن، معربا عن اعتزازه بالمشاركين من المؤثرين وصناع المحتوى الإماراتيين والمقيمين على أرض الإمارات الذين نقلوا هذه الرسالة بكل حب إلى الجميع.

وعبّرت أميرة محمد، مقدمة بودكاست "موجات"، عن اعتزازها بالمشاركة في الملتقى، مؤكدة أن الإمارات ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل تجربة إنسانية متكاملة نرويها بكل فخر للعالم، وأن ما قامت به عبر البودكاست هو نقل هذه التجربة بصدق إلى جمهور واسع يؤمن بقيم المحبة والتسامح.

من جانبه أكد صالح الكندي، مقدم بودكاست "الوتين"، أن المشاركة في هذا الحدث كانت مسؤولية وطنية قبل أن تكون إعلامية، حيث سعى المشاركون إلى إبراز القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، ونقل صورة حية عن التلاحم بين القيادة والشعب، والفخر بالانتماء لتراب هذا الوطن العزيز.

بدوره، أوضح أحمد الحوسني، مقدم بودكاست "مستقبل قائد"، أن الملتقى يمثل منصة ملهمة للشباب، وأنه ركز في مشاركته على إبراز دور الإمارات في صناعة القيادات الواعية القادرة على بناء مستقبل أفضل، وهو ما وجد صدى واسعاً لدى المتابعين.

أما الدكتور لويس لامبرت، مقدم بودكاست "سعادة"، فأشار إلى أن الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في جودة الحياة والسعادة المجتمعية، وأنه حرص على تسليط الضوء على هذه التجربة الإنسانية الفريدة التي تستحق أن تُروى ويحتفى بها، فيما قال أحمد جابر، مقدم بودكاست "جابر"، إن التفاعل الذي حققته محتويات الملتقى يؤكد أن العالم متعطش لقصص إيجابية حقيقية، وإن الإمارات تقدم هذه القصص يومياً من خلال إنجازاتها وقيمها الراسخة.