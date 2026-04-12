تأهل 30 عملاً للمرحلة النهائية بمسابقة "سوات كليب"

دبي في 12 أبريل/وام/ أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي تأهل 30 فيلماً إلى المرحلة النهائية من النسخة الأولى من مسابقة أفضل فيديو لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات كليب» في مؤشر يعكس مستوى التنافس العالمي والزخم الإبداعي لتوثيق إحدى أبرز البطولات التخصصية بأسلوب بصري احترافي.

وأكدت اللجنة المنظمة - في ختام مرحلة تقييم الأفلام المشاركة - أن النسخة الأولى شهدت دمج ومشاركة أصحاب الهمم في مختلف مراحل المسابقة، سواء على مستوى الإنتاج أو المشاركة الإبداعية، بما يعكس التزام شرطة دبي بترسيخ مفاهيم الشمولية وتمكين هذه الفئة من إبراز قدراتها ضمن منصات تنافسية عالمية.

وقال العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع المشرف العام على المسابقة إن الأعمال المشاركة عكست مستوى متقدماً في إنتاج المحتوى المرئي، من خلال توظيف أدوات السرد التقليدي والتقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يواكب تطور المشهد الإعلامي العالمي ويعزز جودة الرسالة البصرية.

وأضاف أن المسابقة حققت نجاحاً لافتاً في نسختها الأولى حجما وتنوعا واستقطبت أعمالاً من دولة الإمارات وعدد من الدول، من بينها جمهورية الصين الشعبية والهند ورومانيا وقرغيزستان وكازاخستان ومالدوفا وباراجواي وسلطنة بروناي وإثيوبيا والفلبين وميانمار، إلى جانب مشاركات واسعة من الدول العربية والخليجية، ما يعكس مكانة التحدي على المستوى الدولي.

وأوضح أن مسابقة «سوات كليب» تهدف إلى توثيق تحدي الإمارات للفرق التكتيكية برؤية إعلامية احترافية، تُبرز مكانته العالمية، وتسلط الضوء على القيم المهنية والإنسانية للفرق المشاركة، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية لشرطة دبي في مجال العمل الشرطي التخصصي.

وأشار إلى أن الأفلام المشاركة نجحت في تجسيد روح التحدي، من خلال إبراز مفاهيم العمل الجماعي والتناغم الميداني والقيادة الفاعلة، إلى جانب تصوير لحظات التنافس وما يصاحبها من ضغط وتركيز وانضباط، وعكس الجاهزية الذهنية والبدنية والتنوع الثقافي للفرق المشاركة.

يُذكر أن عدد المسجلين في المسابقة بلغ 197 مشاركاً من 27 دولة، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 10 آلاف درهم، والثاني 5 آلاف درهم، والثالث 3 آلاف درهم، إلى جانب منح جميع المشاركين شهادات تقدير، على أن يُعلن لاحقاً عن موعد حفل التكريم.