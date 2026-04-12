رقم قياسي عالمي جديد لرفع علم الإمارات في أبوظبي بمشاركة 64 جنسية

أبوظبي في 12 أبريل /وام / سجل العاملون في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية لدى برجيل القابضة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الجنسيات المشاركة في حمل راية علم الإمارات مدون عليها " وطننا نبضنا"، وذلك خلال فعالية أقيمت أمس في جزيرة الحديريات، بمشاركة 64 جنسية.

جاءت المبادرة في ختام "ألعاب برجيل" السنوية التي جرى تنظيمها بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي تحت شعار "وطننا، نبضنا"، مستلهمةً توجيهات القيادة الرشيدة، لتعزيز روح الوحدة ورفع العلم الوطني.

وشهد موقع الحدث حمل لافتة واحدة تضم علم الإمارات ووطننا نبضنا، بطول 85 مترًا ووزن يزيد على 200 كيلوجرام حيث سار 153 مشاركًا من 64 جنسية لمسافة 100 متر وهم يرفعونها فوق رؤوسهم، متخطّين الرقم القياسي السابق البالغ 58 جنسية، والمسجّل في دبي عام 2019.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لـ مجلس أبوظبي الرياضي، أن الإنجاز يعكس المكانة المرموقة لإمارة أبوظبي بوصفها مركزًا عالميًا للفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تجمع بين الرياضة والقيم الإنسانية والوطنية.

وأضاف أن الشراكة مع برجيل القابضة تأتي ضمن جهود المجلس وتوجهاته لدعم الفعاليات التي تعزز روح الوحدة والتلاحم المجتمعي، وتبرز الدور الإيجابي للرياضة جسرا يجمع مختلف الثقافات والجنسيات تحت راية الإمارات.

من جانبه، قال الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة "برجيل القابضة" إن المبادرة تعكس النموذج الفريد لدولة الإمارات في توحيد التنوع الثقافي تحت رؤية مشتركة وتعد ترجمة حقيقية لقوة المجتمع وتلاحمه.