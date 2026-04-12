نادي الشارقة يتصدر منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج تحت 16 عاماً

أبوظبي في 12 أبريل/وام/ تصدر لاعبو نادي الشارقة الثقافي للشطرنج منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع لفئة تحت 16 سنة، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، واختتمت في أبوظبي بمشاركة 144 لاعباً ولاعبة.

وتوّج سافين سفر الله خان بالمركز الأول في فئة الناشئين برصيد 6.5 نقطة من 7 جولات، تلاه راشد حسين الحمادي ثانياً، وسلطان المهيري ثالثاً، وجميعهم من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وفي فئة الناشئات، أحرزت أسينا جوليزاده، لاعبة نادي كلباء، المركز الأول برصيد 6 نقاط، متقدمة على شمة خلفان السويدي من نادي دبي للشطرنج، فيما جاءت عهود عيسى من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ثالثة برصيد 5.5 نقطة.

وأكد الدكتور سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج، أن البطولة عكست مستوى فنياً متقدماً وتطوراً ملحوظاً في قاعدة اللاعبين واللاعبات.