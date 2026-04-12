إنطلاق "دوري الشطرنج الرقمي للمدارس" 14 أبريل

دبي في 12 أبريل/وام/ أعلنت وزارة الرياضة إطلاق بطولة "دوري الشطرنج الرقمي للمدارس " تحت شعار "العبها صح"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، واتحاد الشطرنج.

تقام المرحلة التأهيلية من البطولة على مدار يومي الثلاثاء 14 أبريل والخميس 16 أبريل، وتشمل ثلاث فئات عمرية هي الحلقة الأولى، والحلقة الثانية، والحلقة الثالثة، بتنافس الطلاب في كل حلقة بشكل منفصل، ليتأهل 6 فائزين عن كل فئة عمرية خلال اليومين إلى المرحلة النهائية (الماسترز)، ليصل إجمالي المتأهلين إلى 18 لاعباً يتنافسون لتحديد البطل، بجوائز إجمالية تبلغ أكثر من 60 ألف درهم.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، مواصلة الجهود لتعزيز الرياضة المدرسية في دولة الإمارات، وإتاحة الفرص للطلبة لتنمية مهاراتهم الرياضية والذهنية.

وقال إن هذه البطولة تؤكد أن دولة الإمارات وبفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة ستظل نموذجاً للأمن والاستقرار في مختلف المجالات وترسخ التزام وزارة الرياضة وشركائها باستمرارية العمل الرياضي وتحويل التحديات إلى فرص للابتكار، بما في ذلك الأنشطة الرياضية للطلاب ضمن بيئة آمنة وتنافسية خلال فترة الدوام المدرسي عن بعد.

ونوه إلى أن الحدث يسهم في صقل مهارات التفكير الاستراتيجي، واتخاذ القرار لدى الطلبة، وتعزيز منظومة اكتشاف المواهب، بمناخ تنافسي في مختلف المراحل الدراسية، انطلاقاً من إيمانهم بأن عملية صناعة البطل تبدأ من المدرسة"، مؤكداً أهمية دور الأسرة المحوري في دعم الأبناء والبنات وتشجيعهم على تنمية مواهبهم الرياضية والذهنية.

من جانبه، أوضح سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إطلاق "دوري الشطرنج الرقمي للمدارس" يجسّد توجه الوزارة نحو توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة تُعزّز جودة حياة الطلبة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالرياضات الذهنية، وفي مقدمتها الشطرنج، يُسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل واتخاذ القرار، ويعزز تنافسية الطلبة، ويمنحهم فرصاً أوسع لاكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم، بأساليب مبتكرة تشجع على الإبداع والتحدي الإيجابي.

وذكر أن المبادرة ثمرة شراكة وطنية استراتيجية تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية، وتفتح آفاقاً أوسع أمام الطلبة لتجارب تعليمية ثرية تُعزّز مهاراتهم الحياتية، وتدعم القيم الإيجابية، وتمنحهم مساحة للتفاعل وتبادل الخبرات وبناء علاقات قائمة على التنافس البنّاء.