نهيان بن مبارك يحضر احتفالات عيد القيامة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بأبوظبي

أبوظبي في 12 أبريل / وام / حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش احتفالات عيد القيامة المجيد التي أقيمت في كاتدرائية الأنبا أنطونيوس التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في أبوظبي، بحضور سعادة عصام عاشور، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وعدد من رعاة الكنيسة، إلى جانب حضور واسع من أبناء الجالية المصرية وشخصيات دبلوماسية ومجتمعية.

يأتي حضور معاليه لهذه المناسبة في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مشاركة مختلف الجاليات الدينية احتفالاتها ومناسباتها، بما يعكس نموذجها الحضاري الفريد في ترسيخ التعايش والتسامح، وتعزيز التفاهم الإنساني بين الشعوب.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته الافتتاحية لهذا الحفل : "يسعدني أن أكون معكم الليلة ، في احتفالكم بعيد القيامة المجيد، الذي يمثل بالنسبة لكم ، مناسبة متجددة ، يتحقق لكم فيها ، بإذن الله ، صفاء النفس ، وبهجة القلب ، ومتعة الإيمان بعظمة الخالق ، والتسليم بقدرته ومشيئته – أتقدم إليكم جميعاً ، بأطيب التمنيات ، بعيدٍ سعيد ، داعياً الله سبحانه وتعالى، أن تكون هذه الأعياد دائماً ، مصدراً للتآلف والمحبة بين الناس ، ومجالاً للاحتفال بكل ما هو حقٌ وخيرٌ ورحمة ، للبشر في كل مكان".

وأضاف معاليه أن وجودنا معاً الليلة ، أيها الإخوة والأخوات ، في هذه الكنيسة القبطية ، هنا في أبوظبي ، إنما هو تجسيد لجانب مضيء في مسيرة دولة الإمارات العزيزة ، ألا وهو ما تحظى به الدولة ، وبحمد الله ، من تعايشٍ وتواصلٍ وأخوةٍ إنسانية ، تجمع بين كافة السكان ، عبر اختلافات جنسياتهم ودياناتهم ، وذلك في تلاحم قوي ، يدفع إلى العمل الناجح ، في سبيل تحقيق كافة أهداف الوطن وطموحاته – نحن ولله الحمد ، دولة تعتز بتعاليم الإسلام في التسامح الراقي ، والاحترام المتبادل ، بين أتباع الأديان والمعتقدات دولة تؤكد دائماً ، وبكل قوة ، على كرامة الإنسان ، وتقوية مشاعر التآخي بين البشر ، وصولاً بإذن الله ، إلى تحقيق الخير والسلام والتعاون والمحبة ، في ربوع الوطن والعالم.

وقال معاليه: " إنني على يقين كامل ، من أنكم في صلواتكم الليلة ، سوف تدعون معنا ، بدوام الأمان والسلامة والاستقرار ، في هذه الدولة العزيزة ، سوف تدعون معنا، بأن يحفظ الله الإمارات ، لتكون دائماً ، دولة العزة والمجد والصمود ، في مواجهة كل عدوان – سوف تدعون معنا ، أن تظل الإمارات ، في ظل القيادة الحكيمة ، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المركز المرموق ، للتواصل الإنساني ، والإشعاع الحضاري ، لما فيه منفعة الجميع – إنني على ثقة كاملة ، بأنكم سوف تدعون معنا الليلة ، بأن يوفق الله رئيسنا المحبوب ، وأن تكون الإمارات دائماً ، بفضل قيادته الرشيدة ، ورؤيته الحكيمة، بلداً آمناً مطمئناً .. بلداً قادراً على الإنجاز والعطاء بكل ثقة ، وله مكانة مرموقة، بين بلدان العالم أجمع ، وذلك في إطار الالتزام القوي ، بأن يكون المواطنون والمقيمون فيه ، وعلى حدٍ سواء ، أعضاء صالحين في المجتمع ، يعمرون الأرض ، وينبذون العدوان والكراهية ، ويجسدون بعملهم المشترك ، روح هذه الدولة القوية ، التي تواجه كل التحديات ، بحكمةٍ وعزم ، وثقةٍ وصمود ، وثباتٍ على القيم والمبادئ الأصيلة".

وأضاف معاليه أن وجودنا معاً الليلة ، إنما هو كذلك ، تعبير عن العلاقات الأخوية المتميزة، بين مصر والإمارات – أنتهز هذه المناسبة ، كي أؤكد أولاً ، اعتزازنا بكم ، أنتم الأخوة المصريين الذين تقيمون معنا ، وتقديرنا الكبير ، لدوركم البناء ، في هذه الدولة الحبيبة .. وكعادتي في كل عام ، فإنني أتوجه من خلالكم ، بتحية خالصة إلى شعب مصر العظيم ، وإلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، داعياً الله المولى القدير ، أن يوفق مصر بقيادته ، وأن يجعلها دائماً ، بلداً للسلام والتقدم والنماء، وأن تكون باستمرار ، دولة رائدة بكل المقاييس ، بفضل تاريخها المجيد ، وحضارتها المتجددة ، وشعبها الأمين ، ونظرتها الواثقة نحو المستقبل .

وقال معاليه: "أنتهز هذه المناسبة كذلك ، كي أعبر عن عظيم تقديري ، للكنسية القبطية، ودورها الأصيل ، في حياة المنتسبين إليها – أعبر عن تقديري البالغ ، لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية ، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شاكراً لقداسته ، مواقفه الإنسانية والوطنية النبيلة ، وراجياً له دوام النجاح والتوفيق .

وعبر عن تقديره لكاتدرائية الأنبا أنطونيوس في أبوظبي وشكره لشعبها والقائمين على رعايتها ، لدورهم المهم ، في تجسيد ما تسعى إليه دولتنا العزيزة ، من غرس قيم التسامح والتعايش والأخوة بين الجميع.

وقال معاليه : " مرةً أخرى ، أتقدم إليكم جميعاً ، أيها الأخوة والأخوات ، بالتحية والتهنئة في العيد المجيد ، وأدعو الله سبحانه وتعالى ، أن يعيده عليكم ، وأنتم بصحة وسعادة ، وأن يوفقكم دائماً ، على طريق المحبة والرحمة والغفران وكل عامٍ وأنتم جميعاً بخير وسلام.

ويجسد هذا الحضور حرص دولة الإمارات على ترسيخ نهجها الإنساني القائم على احترام التعددية الثقافية والدينية، حيث نجحت الدولة في بناء نموذج متفرد للتعايش السلمي، يجمع أكثر من مائتي جنسية في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والتفاهم، ويؤكد أن هذا النهج أصبح ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة.

وفي هذا السياق، تبرز دولة الإمارات نموذجا عالميا رائدا في تعزيز قيم التسامح، حيث تبنّت سياسات ومبادرات متكاملة تُعنى بترسيخ ثقافة قبول الآخر، واحترام التنوع، وبناء جسور التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة، بما يعزز من مكانتها واحة للتعايش الإنساني، ومنصة دولية للحوار الحضاري بين الأديان والثقافات.

ويواصل المجتمع الإماراتي، بمواطنيه والمقيمين على أرضه، تقديم نموذج حي للتآخي والتلاحم تتجسد فيه قيم الاحترام والتعاون في مختلف مناحي الحياة اليومية، في بيئة تضمن حرية العبادة، وتصون كرامة الإنسان، وتوفر فرص العيش الكريم للجميع، بما يعكس رؤية متقدمة تضع الإنسان في صلب أولوياتها.

ويؤكد هذا الحدث، بما يحمله من دلالات إنسانية عميقة، أن الإمارات ماضية بثبات في ترسيخ رسالتها الحضارية، القائمة على الأخوة الإنسانية، والانفتاح الثقافي، والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للبشرية جمعاء.

من جانبهم، أعرب رُعاة كاتدرائية الأنبا أنطونيوس في أبوظبي عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته هذه المناسبة، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس عمق قيم التسامح والتعايش التي تنعم بها دولة الإمارات، وحرصها المستمر على تعزيز روح الأخوة والمحبة بين جميع مكونات المجتمع.