كهرباء الشارقة تنجز 8 محطات نقل وتوزيع وتواصل العمل في 15 مشروعًا إضافيًا

دبي في 12 أبريل/ وام/ تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مشروعاتها الطموحة لتعزيز كفاءة واستدامة شبكة نقل الطاقة .

وحققت الهية إنجازات نوعية استراتيجية خلال عام 2025 ، ضمن خطتها الرامية إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقيتها واستدامتها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة.

شملت أبرز الإنجازات تنفيذ وتشغيل 8 محطات لنقل وتوزيع الكهرباء بجهد 33/11 كيلو فولت بكفاءة تشغيلية عالية، إلى جانب مواصلة العمل على 15 مشروعًا إضافيًا ضمن خطط التوسع والتطوير المستقبلية، بما يدعم النمو العمراني والاقتصادي ويواكب الطلب المتزايد على الطاقة.

وأوضح المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات نقل الطاقة وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية في إمارة الشارقة وفق أفضل المواصفات تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير كل الإمكانات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة.

وأشار إلى أن إدارة نقل الطاقة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية، بما يضمن استدامة الخدمة وكفاءتها وموثوقيتها لخدمة المجتمع والقطاعات الحيوية في الإمارة من خلال فرق فنية متخصصة وتحرص على تطبيق أعلى المعايير الفنية والهندسية في جميع المشروعات.

وأكد المهندس عبدالله الكوس نائب مدير إدارة نقل الطاقة أن الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال نقل الطاقة خلال 2025 تضمنت تنفيذ مشروع ربط محطة الطاقة الشمسية الخاصة بمؤسسة الشارقة للنفط بالشبكة الكهربائية ، في خطوة تعزز دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الكهربائية، وتسهم في رفع موثوقية التغذية الكهربائية وتحقيق استقرار تشغيلي مستدام وفق أفضل الممارسات والمعايير الفنية.

وأوضح أنه في إطار الحوكمة الهندسية وضبط الجودة، قامت إدارة نقل الطاقة خلال عام 2025 بمراجعة واعتماد 867 مخططًا هندسيًا لمشاريع المحطات وتطوير الشبكات، بما يضمن الالتزام الصارم بالمواصفات الفنية ومعايير السلامة والجودة التشغيلية.

وأشار إلى أنه في إطار المشاريع الاستراتيجية الكبرى، تم تشغيل محطة المطار 220 كيلوفولت، والتي تُعد أكبر محطة نقل للطاقة الكهربائية في إمارة الشارقة، ما يشكل إضافة نوعية لقدرة الشبكة الاستيعابية ومرونتها التشغيلية.