إطلاق صندوقي مؤشرات متداولة جديدين في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي في 12 أبريل/وام/ أعلنت "كرينشيرز" اليوم إدراج صندوقي مؤشرات متداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هما KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF المتداول تحت الرمز AGIX، وKraneShares Wahed Alternative Income Index ETF المتداول تحت الرمز KWIN.

يوفر صندوق AGIX انكشافاً على شركات الذكاء الاصطناعي المدرجة والخاصة، بما في ذلك SpaceX وAnthropic، ويتيح الوصول إلى فئات ابتكار عالية النمو ومجموعة مختارة من الشركات الخاصة، ومن المقرر إدراجه مباشرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 16 أبريل الجاري.

من جهته يوفر صندوق KWIN، الذي جرى تطويره بالتعاون بين "كرينشيرز” و” واحد انفست ”، استراتيجية دخل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تختلف عن أدوات الدخل التقليدية المعتمدة على الصكوك.

وتبدأ فترة سعر الطرح الأولي من 15 إلى 21 أبريل الجاري على أن يتم إدراج صندوق KWIN في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية أبريل 2026.

يأتي الإدراج المزدوج للصندوقين من بورصة نيويورك ليعزز مكانة أبوظبي مركزا ذا أهمية متنامية للمنتجات الاستثمارية المبتكرة التي تحظى بطلب كبير على المستوى العالمي.

وتتولى Oceane Global دور مزود السيولة للصندوقين، دعماً لكفاءة التداول وتعزيز مستويات السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في حين تعمل Waystone ممثلا قانونيا لعمليات الإدراج، بما يضمن التوافق التنظيمي والدعم الهيكلي على حد سواء.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذا الإدراج المزدوج يمثل خطوة جديدة في مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو توسيع الوصول إلى الفرص الاستثمارية العالمية، ويأتي إطلاق AGIX وKWIN استجابة لتنامي الطلب على الاستثمار في قطاعات سريعة النمو مثل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول دخل تتماشى مع أولويات المنطقة، بما في ذلك الاستراتيجيات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف أنه مع توجه الأسواق نحو الاستثمار القائم على توجهات وقطاعات محددة وتنويع مصادر الدخل، نركز على مواكبة هذه التحولات، بما يضمن إتاحة الفرص للمستثمرين بسهولة وثقة، وخلال شهر مارس فقط، سجل السوق نمواً بنسبة 183% في قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة، وارتفاعاً يقارب 134% في عدد المستثمرين المتداولين ضمن هذه الفئة على أساس سنوي.

وقال إنه انطلاقاً من هذا الزخم، سنواصل ترسيخ مكانتنا مركزا إقليميا رائدا لصناديق المؤشرات المتداولة من حيث السيولة، بالتعاون مع شركاء عالميين لتقديم منتجات مبتكرة تلبي تطور احتياجات المستثمرين.

من جانبه قال جوناثان كرين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كرينشيرز، إن الإدراج المزدوج للصندوقين في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعكس تنامي الطلب العالمي على صناديق المؤشرات المتداولة التي توفر انكشافاً استثمارياً فريداً من نوعه، ويمنح الهيكل الذي يجمع بين الشركات المدرجة والخاصة في صندوق AGIX المستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات الذكاء الاصطناعي المدرجة ومجموعة مختارة من الشركات الخاصة المبتكرة ضمن صندوق واحد يتمتع بسيولة قوية، وفي الوقت نفسه، يقدم صندوق KWIN، الذي تم تطويره بالشراكة مع Wahed، استراتيجية دخل بديلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تم تصميمها لتوليد دخل قائم على الخيارات مع الالتزام بمبادئ الاستثمار الإسلامي، بما يوسع نطاق وصول المستثمرين في المنطقة إلى حلول مبتكرة في مجالي التكنولوجيا والدخل من خلال صناديق مدرجة محلياً.

بدوره قال أنتوني ساسين، الرئيس التنفيذي لشركة Oceane Global، إن التعاون مع "كرينشيرز" والعمل إلى جانب "واي ستون" لإطلاق هذه الصناديق المبتكرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعكس بناء منظومة قوية لصناديق المؤشرات المتداولة، ترتكز إلى مزيج متكامل من الإصدار، والهيكلة القانونية، وتوفير السيولة، ويتمثل دورنا في ضمان تداول هذه المنتجات بكفاءة مع فروقات سعرية محدودة، بما يتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات الوصول إلى فرص استثمارية عالمية عبر السوق المحلية.

وقال كاويمهين أودونيل، الرئيس التنفيذي لشركة وايستون للإدارة في الشرق الأوسط، إن دورنا يتمثل في تيسير هيكلة متينة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية، بما يسهم في طرح منتجات صناديق المؤشرات المتداولة العالمية بكفاءة ضمن الإطار التنظيمي المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس هذه الشراكة أهمية التنسيق بين جهات الإصدار، ومزودي السيولة، والجهات القانونية، في بناء منظومة مستدامة لصناديق المؤشرات المتداولة.

يأتي هذا الإدراج الجديد امتداداً لنجاح الإدراج المزدوج لصندوقي KWEB KraneShares China ETF وKRBN KraneShares Global Carbon Credit ETF في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر 2025، ويمثل خطوة جديدة وحيوية نحو تعميق البنية التحتية لأسواق رأس المال في المنطقة.