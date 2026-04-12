"ياس مول" عضوا في برنامج "دوّار الشمس" للإعاقات غير المرئية

أبوظبي في 12 أبريل /وام/ أعلنت مجموعة الدار تحقيق خطوة متقدمة في مسار ترسيخ الشمولية، عبر حصول ياس مول على العضوية الكاملة في البرنامج الدولي "دوّار الشمس لذوي الإعاقات غير المرئية"، ليغدو بذلك أول مركز تسوق في المنطقة يحقق متطلبات هذا البرنامج، بما يعزز قدرة الزوار من أصحاب الإعاقات غير المرئية على الوصول إلى الدعم المناسب ضمن بيئة تراعي احتياجاتهم وتثري تجربتهم.

يأتي اعتماد "ياس مول" في إطار تعاون استراتيجي يجمع بين مجموعة الدار وهيئة زايد لأصحاب الهمم وشركة "توبلاند" البريطانية .

وتضطلع الهيئة بدور الشريك الممكن محلياً، فيما تتولى "توبلاند" دعم البرنامج بصفتها الشريك الحصري والجهة المعتمدة لإصدار شارات "دوّار الشمس"، ما يسهم في تعزيز انتشار المبادرة عالمياً وترسيخ تطبيقاتها في الدولة.

شمل تطبيق البرنامج في "ياس مول" إدماجاً كاملاً لمعاييره ضمن منظومة تجربة المتعاملين، إذ خضع جميع الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الزوار لبرامج تدريبية متخصصة، تمكّنهم من التعرف على شريط "دوّار الشمس" وتفعيل آليات خدمة متقدمة، تضمن تقديم دعم فعّال وسلس للفئات كافة.

ويعكس حصول "ياس مول" على العضوية الكاملة التزامه باستيفاء منظومة متكاملة من المعايير الدولية تشمل التدريب الشامل للكوادر ودمج المبادرة في مختلف العمليات التشغيلية، بما يرسّخ نموذجاً مؤسسياً متكاملاً للشمولية ويحقق أثراً مجتمعياً مستداماً.

وفي سياق تعزيز هذا التوجه، كلّفت مجموعة الدار بإنتاج 10 آلاف شريط "دوّار الشمس"، جرى تصنيعها بأيدي أصحاب الهمم في ورشة الطباعة التابعة لهيئة زايد، على أن يتم توزيعها عبر مختلف وجهات ومراكز الدار، دعماً لنهج طويل الأمد يرسّخ بيئات أكثر شمولية، ويعزز سلاسل القيمة ذات البعد المجتمعي.

ويؤدي "ياس مول" دور منصة رئيسية لتوسيع نطاق المبادرات الشاملة ضمن محفظة الدار، في إطار رؤية أشمل تدعم تصنيف جزيرة ياس كمدينة دامجة، وتنسجم مع توجهات دائرة تنمية المجتمع الرامية إلى تعزيز الاندماج المجتمعي وترسيخ بيئات مستدامة قائمة على الشمولية.

وأوضح سعادة عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن تطبيق البرنامج في "ياس مول" يعزز مكانة أبوظبي مدينة دامجة على المستوى العالمي، ويعكس نهجاً تنموياً يضع تمكين الإنسان وجودة حياته في صدارة الأولويات.

وأشار إلى أن المبادرة تسهم في رفع الوعي بالإعاقات غير المرئية وتوفير بيئات داعمة تتيح لأصحاب الهمم التفاعل بثقة واستقلالية، مؤكداً استمرار الهيئة في توسيع نطاق تطبيقها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز ثقافة مجتمعية أكثر وعياً وشمولية.

من جانبها، أكدت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في مجموعة الدار، أن إطلاق البرنامج في "ياس مول" يمثل محطة مفصلية في مسيرة المجموعة نحو تعزيز الشمولية، ويجسد التزامها بتوفير بيئات مرحبة تراعي احتياجات الجميع، مشيرة إلى أن الشراكات مع الجهات المحلية والدولية تسهم في تعميم أفضل الممارسات بما يدعم توجهات الدولة نحو مجتمع أكثر تكاملاً.

وقال آندي فوكنر، الرئيس التنفيذي لشركة "توبلاند"، إن إطلاق البرنامج في "ياس مول" يعكس التزاماً فعلياً بتعزيز الشمولية وتهيئة بيئات أكثر احتواءً، مشيراً إلى أن تصنيع شرائط "دوّار الشمس" بأيدي أصحاب الهمم في المنطقة يجسد تمكينهم وإبراز قدراتهم، إلى جانب تحسين تجربة الزوار من ذوي الإعاقات غير المرئية وتوفير الدعم المناسب لهم.