66 مشاركا من 39 دولة في معرض"البيت متوحد" برأس الخيمة

رأس الخيمة في 12 أبريل /وام/ أطلق معرض الفنون التشكيلية الجماعي لديزاين جالري بالرفاعة أعماله أمس برأس الخيمة جامعا أقطاب ومحترفي وهواة الفن التشكيلي بالإمارات في أكبر تجمع من نوعه ضم 66 مشاركا من 39 دولة في أمسية حملت شعار " البيت متوحد".

حضر المعرض سعادة سالم المفتول وسلطان بن يعقوب عضوا المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المسؤولين.

يعد افتتاح معرض فني جماعي جديد للفنون التشكيلية في ديزاين جالري تتويجا لمبادرات الفنان طارق ابراهيم السلمان مؤسس الصالة، بمشاركة واسعة من فنانين من داخل الامارة وخارجها، في خطوة تعكس الحراك الثقافي المتنامي الذي تشهده رأس الخيمة.

يضم المعرض ورشا للخط العربي والرسم ونقش الطراز الاسلامي على الفخار والمجوهرات والديكور المشغولات اليدوية وبازارا تشكيليا وعروضا موسيقية بقيادة الموسقي المصري يوسف علاء الدين حسين.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة الفنية التي تحتضنها رأس الخيمة، والتي تهدف إلى دعم الحركة التشكيلية وتعزيز حضور الفن في المجتمع، خاصة مع استمرار تنظيم معارض جماعية سابقة شهدت أيضاً مشاركة واسعة من فنانين من دول متعددة، وقدمت عشرات الأعمال في مجالات الرسم والتصوير والخط والتصميم.