"الحبتور" بطلاً لكأس الماسترز للبولو

دبي في 12 أبريل/وام/ توّج فريق "الحبتور" بطلاً لكأس الأساتذة "الماسترز" للبولو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للبولو ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية 2026، وذلك بعد فوزه على فريق "الباشا وذئاب دبي" بنتيجة 7 أهداف مقابل 5.5 هدف في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ونجح فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، في قلب تأخره خلال الشوطين الأول والثاني أمام منافسه، الذي ضم مزيجاً من فريقي "الباشا" و"ذئاب دبي"، إلى تعادل ثم حسم اللقاء لصالحه في المراحل الحاسمة، ليظفر بلقب البطولة.