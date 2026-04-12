خيرية الشارقة تحتفي بالأيتام الفائزين بمسابقتها للقرآن الكريم في 6 دول

الشارقة في 12 أبريل /وام/ نظمت جمعية الشارقة الخيرية حفل تكريم للفائزين في مسابقة القرآن الكريم والبالغ عددهم 54 فائزا من بين 260 مشاركا من الأيتام المكفولين المسجلين فيها وذلك ضمن المسابقة التي نظمتها في 6 دول من الدول المشمولة بمشروع الكفالة.

وأكد محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة الكفالات ورعاية الأيتام أن الجمعية دأبت على تنظيم مسابقات القرآن الكريم للمكفولين بشكل متواصل والتي تمثل أسمى الأنشطة الثقافية الموجهة للايتام لما تحمله من قيم جليلة تعزز ارتباط الأيتام بكتاب الله وغرس القيم الإسلامية في نفوسهم إلى جانب دعمهم تعليميا ومعيشيا.

وأشار إلى أن المسابقة شهدت إقبالا كبيرا وتفاعلا مميزا من الأيتام خاصة وأن البلدان المنفذ بها المسابقات بها عدد كبير من المكفولين بالجمعية.