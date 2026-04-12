ولي عهد رأس الخيمة يزور حمد سعيد السعيدي النعيمي في منطقة السوان

رأس الخيمة في 12 أبريل/وام/ قام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بزيارة لحمد سعيد السعيدي النعيمي، وذلك في استراحته الواقعة بمنطقة "عرقوب الهدمة" في السوان برأس الخيمة.

وعبّر حمد النعيمي وأفراد أسرته عن بالغ سعادتهم بزيارة سمو ولي عهد رأس الخيمة الكريمة، مؤكدين أنها تعكس مدى عمق الروابط الوثيقة التي تجمع القيادة بمواطنيها، وحرص سموه الدائم على التواصل المباشر مع أبناء الإمارة.

رافق سموه ،‎ الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.