بني ياس يتوج بطلاً لكأس السوبر للكرة الطائرة بالعلامة الكاملة

دبي في 12 أبريل/ وام / تُوّج فريق بني ياس بطلاً لكأس السوبر للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، بعد تصدره ترتيب الدورة المجمعة التي أقيمت على صالة نادي النصر بمشاركة 4 فرق، واختتمت منافساتها اليوم.

ونجح بني ياس، حامل اللقب، في الاحتفاظ بالكأس للعام الثاني على التوالي، عقب فوزه في الجولة الثالثة والأخيرة على العين بنتيجة 3-0، بواقع 25-17 و25-22 و25-18، ليحسم الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وفي ختام المنافسات، فاز النصر على الجزيرة بنتيجة 3-0 (25-16 و25-18 و25-20)، ليحل النصر ثانياً برصيد 5 نقاط، يليه الجزيرة ثالثاً بـ3 نقاط، ثم العين رابعاً بنقطة واحدة.

وعقب نهاية البطولة، توّج أسامة قرقاش نائب رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وسالم نايف الكثيري رئيس مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية وممثلي الأندية، الفرق الثلاثة الأولى، حيث نال بني ياس الكأس والميداليات الذهبية، والنصر الفضية، والجزيرة البرونزية.

وأكد سالم نايف الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية، أن التتويج ثمرة عمل لاستراتيجية واضحة، مشيداً بالاستقرار الفني والإداري الذي أسهم في تحقيق العلامة الكاملة.

وأهدى الإنجاز إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، وجماهير بني ياس.

وأضاف أن الفريق يتطلع لمواصلة مشواره الإيجابي في الموسم الحالي، حيث ينافس على لقب كأس الإمارات، إلى جانب بلوغه نهائيي كأس الاتحاد والدوري العام، رغم عدم التوفيق في التتويج بهما.

وأشار الكثيري إلى أن نادي بني ياس يواصل العمل على تعزيز حضوره في كرة الطائرة وبقية الألعاب الجماعية والفردية، مع دعم لاعبيه للمنتخبات الوطنية.

وأكد التونسي رياض الهذيلي مدرب بني ياس أن اللقب جاء بعد مجهود كبير طوال الموسم، مشيراً إلى أن الفريق تجاوز إخفاقاته السابقة في الدوري وكأس الاتحاد، ونجح في استعادة توازنه بفضل الروح القتالية والاستقرار الفني، لافتاً إلى أن الانسجام بين اللاعبين على مدار موسمين كان العامل الحاسم في تحقيق التفوق.

وأكد الدكتور باسم حسن النقبي، مستشار رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن البطولة جاءت بصورة مميزة وعكست تطور مستوى اللعبة، مشيراً إلى قوة المنافسة وتقارب المستويات، وظهور فرق واعدة، ما يبشر بمستقبل أفضل للكرة الطائرة الإماراتية، في ظل استمرار دعم الاتحاد للأندية فنياً وإدارياً.

وأضاف أن الاتحاد حريص على الارتقاء بمستوى المسابقات وتنظيمها بشكل يواكب تطلعات الأندية، مؤكداً أن النسخة المقبلة من البطولة ستكون أكثر تميزاً.

وعبر محمد شمل، لاعب بني ياس، عن سعادته بالحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، مؤكداً أن دعم الإدارة واستقرار الفريق أسهما في العودة لمنصات التتويج، مع طموح مواصلة النجاح والمنافسة على لقب كأس الإمارات خلال الفترة المقبلة.