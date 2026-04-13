الذهب ينخفض تحت ضغط ارتفاع الدولار

عواصم في 13 أبريل /وام/ انخفضت أسعار ⁠الذهب اليوم في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار.

و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4694.30 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ 7 أبريلالجاري. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.4 بالمئة إلى 4717.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 ​بالمئة إلى 74.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة ⁠إلى 2019.35 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1531.50 دولار.

