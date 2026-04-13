الذهب ينخفض تحت ضغط ارتفاع الدولار

عواصم في 13 أبريل /وام/ انخفضت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار.
و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4694.30 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ 7 أبريلالجاري. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.4 بالمئة إلى 4717.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 74.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة إلى 2019.35 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1531.50 دولار.
