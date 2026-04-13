مقتل 11 شخصا جراء إعصار مايلا في بابوا غينيا الجديدة

بورت مورسباي في 13 أبريل/ وام/ أسفرت الفيضانات والانهيارات الأرضية الشديدة التي تسبب بها إعصار مايلا عن مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا في بابوا غينيا الجديدة، حيث دمر الإعصار قرى بأكملها بعد أن ضرب المناطق الساحلية بقوة.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة في بابوا غينيا الجديدة، أن التقديرات الأولية تفيد بتضرر أكثر من 10 آلاف شخص، فيما يحتاج نحو 20 ألف آخرين إلى مساعدات عاجلة في مناطق متفرقة من منطقة بوجانفيل.

من جانبه أوضح جيمس مارابي، رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، أن الوصول إلى المجتمعات النائية لا يزال صعبًا في ظل استمرار التقارير عن الأضرار.

كما اجتاحت العاصفة جزر سليمان المجاورة، متسببة في أضرار جسيمة في المناطق النائية للجزر.

ومر إعصار مايلا فوق بحر سليمان مصحوبًا برياح قاربت سرعتها 300 كيلومتر في الساعة، وصُنف لفترة وجيزة كإعصار من الفئة الخامسة قبل أن تضعف شدته.

