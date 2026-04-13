"المصرف المركزي" يطور نظام الإيداع بالتعاون مع شركة "فيرميغ"

أبوظبي في 13 أبريل/ وام/ أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعيين شركة "فيرميغ - Vermeg" ، المزود العالمي للحلول التقنية للبنى التحتية لأسواق رأس المال، وإدارة الضمانات، وخدمات الأصول، شريكاً تقنياً رئيسياً لتطوير المنظومة التكنولوجية الداعمة لنظام "الإيداع المركزي -CSD" الخاصة بالدَّين العام والصكوك.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية المصرف لتعزيز البنية التحتية لأسواق رأس المال في دولة الإمارات.

وأوضح المصرف أن هذه المبادرة الإستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بكفاءة عمليات ما بعد التداول وترسيخ التنافسية العالمية للأسواق المالية في الدولة.

وتأتي المبادرة في إطار رؤية المصرف المركزي الرامية لتطوير بيئة تشغيلية متكاملة لإدارة السيولة وعمليات التسوية عبر أنشطة حفظ الأصول التقليدية والرقمية، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يدعم استقطاب الاستثمارات ويعزز جاهزية الأسواق للتطورات المستقبلية، لاسيما في مجالات الأصول الرقمية، بما في ذلك الصكوك والسندات المُنشأة رقمياً، والابتكار المالي.

وقال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة في المصرف المركزي، إن تطوير نظام الإيداع المركزي - CSD، يمثّل ركيزة أساسية لبناء بنية تحتية مالية أكثر كفاءة ومرونة، تُسهم بشكل مباشر في تعزيز نمو أسواق رأس المال وتوطيد ثقة المستثمرين الدوليين في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن المصرف المركزي يهدف من خلال هذه الشراكة إلى تبني حلول تقنية استباقية تواكب التحولات العالمية المتسارعة، وترسخ دعائم منظومة مالية قادرة على استشراف وصنع مستقبل الخدمات الرقمية.

من جهته، قال بدرالدين والي، رئيس مجلس إدارة شركة فيرميغ، إن اختيار مصرف الإمارات المركزي لـ " فيرميغ"، شريكا تقنيا في هذا المشروع الحيوي، الذي يجسد رؤية المصرف المركزي في تطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال في دولة الإمارات، يعكس ما تتمتع به الشركة من خبرة راسخة في دعم البنوك المركزية والبنى التحتية لأسواق رأس المال من خلال حلول متقدمة في خدمات ما بعد التداول وإدارة الضمانات وحفظ الأصول.

وأعرب عن فخر الشركة بالمساهمة في تطوير نظام إيداع مركزي من شأنه تعزيز كفاءة السوق، ودعم الابتكار المالي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا رائدا.