"نقل عجمان" تسجل 5,681 تصريحاً خلال الربع الأول من 2026

عجمان في 13 أبريل/ وام/ سجّلت هيئة النقل في عجمان 5,681 تصريحاً خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 4,203 تصاريح خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققةً بذلك زيادة بنسبة 35%، في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم خدمات التصاريح وتطوير الإجراءات المرتبطة بها، بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب احتياجات المتعاملين.

وشملت التصاريح المسجلة عدداً من الأنواع المرتبطة بتنظيم أنشطة النقل في الإمارة، من بينها الرخص التجارية، وتصريح نقل الركاب، وتصريح الشاحنة أو الآلية أو الحمولة، وتصريح النقل المؤقت للحافلات والشاحنات والآليات، وتصريح سائق الشاحنة أو الحافلة المؤجرة، وتصاريح خدمات توصيل الطلبات، وتصريح الحافلة المدرسية، وتصريح سائق الحافلة المدرسية، وتدريب مشرف/مشرفة حافلة مدرسية، بجانب تصريح مركبات السياحة و"الليموزين" من خارج الإمارة، بما يعكس تنوع خدمات التصاريح التي تقدمها الهيئة لدعم مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع النقل.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن هذه الإحصائية تعكس حرص الهيئة على تطوير خدمات التصاريح ورفع كفاءتها وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تحسين آليات العمل وتطوير إجراءات إصدار التصاريح، بما يدعم سرعة الإنجاز ويرتقي بتجربة المتعاملين، انسجاماً مع توجهاتها في تقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية.