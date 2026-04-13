مجموعات أعمال القطاع الصحي في عجمان تناقش تطوير الخدمات وجاهزية المنشآت الصحية

عجمان في 13 أبريل/ وام/ ناقشت مجموعات الأعمال للقطاع الصحي في غرفة عجمان، خلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة سالم السويدي، مدير عام الغرفة، مستجدات القطاع الصحي في الإمارة، وبحث استمرارية سلاسل الإمداد والوقوف على مستويات تخزين المستلزمات الطبية الأساسية بما يعزز جاهزية المنشآت الصحية واستدامة خدماتها، بجانب مناقشة خطط الاستعداد والاستجابة للطوارئ وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع المتغيرات بكفاءة وفاعلية.

حضر اللقاء، الذي عقد في مقر الغرفة، أكبر محي الدين، رئيس مجموعات الأعمال للقطاع الصحي، نائب رئيس مجموعة ثومبي، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وجميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وأعضاء المجموعة من مسؤولي وممثلي الجهات والمراكز الصحية والطبية في عجمان.

وأكد سعادة سالم السويدي، على الدور المحوري لمجموعات الأعمال في تعزيز التكامل بين الجهات العاملة في القطاع الصحي، ودعم تبادل الخبرات والعمل على طرح المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى جودتها، وجذب وتنمية الاستثمارات الصحية والسياحة العلاجية دعما لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وتناول اللقاء مدى توفر المستلزمات الطبية الأساسية ومستويات المخزون، ومناقشة خطط الاستعداد والاستجابة للطوارئ، وبحث استمرارية سلاسل الإمداد وآليات الحد من المخاطر، واستعراض التحديات وتحديد أوجه الدعم، كما تم التطرق إلى جاهزية المنشآت الصحية وسبل زيادة الطاقة الاستيعابية بما يواكب النمو السكاني والطلب المتزايد على الخدمات الصحية في الإمارة.

وأكد الحضور أهمية وضع خارطة متكاملة للمبادرات الصحية، بجانب تعزيز قنوات التعاون والربط المستدام بين القطاعين الصحي والتعليمي في عجمان، بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية ويرتقي بمستوى المخرجات الصحية.

وشهد اللقاء طرح مجموعة من المداخلات والمقترحات التي تدعم تكامل الجهود في تقديم خدمات صحية مبتكرة ذات قيمة مضافة، تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتواكب توجهات الإمارة نحو بناء نظام صحي مستدام ومتطور.