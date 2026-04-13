"معا" تطلق مبادرة مجتمعية لتفعيل شبكة المتطوعين التابعة لها

أبوظبي في 13 أبريل/ وام/ أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، التابعة لدائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مبادرة مجتمعية لدعم الزوار الدوليين وذلك من خلال تنظيم جولات ثقافية يقودها متطوعون، بما يضمن توفير تجربة مرحِّبة وداعمة تعكس روح التضامن التي تتميز بها أبوظبي، وتجسّد التزام هيئة معاً بتمكين المجتمع وتعزيز التماسك المجتمعي.

وفي إطار هذه المبادرة، ساهم 280 متطوعا بتقديم 2,240 ساعة تطوعية لإرشاد الزوار الدوليين في مؤسسات المنطقة الثقافية في السعديات، ومنها متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي بأبوظبي.

وأسهمت الجهود في خلق تجارب فريدة للزوار، وتعزيز أجواء الترحيب، وإبراز قيم التعاطف والتكافل التي تقوم عليها المبادرة، ما يُجسد الدور الحيوي للتطوع في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وتماسكاً، قادرة على الاستجابة ويعكس الوجه الحضاري والإنساني لأبوظبي.

وقالت سعادة ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، إن هذه المبادرة تؤكد الالتزام بتقديم الدعم والرعاية لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الزوار الدوليون.

وأضافت أنه بفضل تفاني المتطوعين وتكامل الجهود مع الشركاء، تمكنا من تقديم تجارب ذات أثر ملموس تعزز التلاحم المجتمعي، وترسّخ ثقافة التعاطف والتضامن والعطاء، وتعكس الجهود القيم الأصيلة لأبوظبي، وفي مقدمتها روح العطاء وحسن الضيافة والشمولية، كما تجسّد رسالة هيئة " معاً" في تمكين المجتمع، وتوحيد الجهود، وإلهام الأفراد للمساهمة الفاعلة والتطوع لبناء مجتمع متماسك ومستدام.

من جانبه قال سعادة سعيد علي عبيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن هذه المبادرة التطوعية تعكس تكامل الجهود لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتقديم حلول مؤثرة تدعم الأفراد ، بما يعزز ثقافة العطاء.

وأضاف أنه من خلال استقبال ودعم الزوار الدوليين، نقل متطوعونا القيم والهوية التي تميز أبوظبي، وبالتعاون الوثيق مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، نؤكد كيف يمكن للثقافة والمجتمع أن يتكاملا لإحداث أثر إيجابي ومستدام، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية تحتضن زوارها بروح الضيافة الإماراتية الأصيلة.