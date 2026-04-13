المصرف المركزي يحصل على شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعّالة من المعهد البريطاني للمعايير

أبوظبي في 13 أبريل/ وام / أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن حصوله على شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعّالة "BS 13500" من المعهد البريطاني للمعايير، في إنجاز مؤسسي يعكس التزامه العميق بتطبيق أعلى المعايير العالمية في الحوكمة الرشيدة.

وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن حصول المصرف المركزي على شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعّالة "BS 13500" من المعهد البريطاني للمعايير يؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، ويعزز مكانتنا كمؤسسة رقابية مبنية على الثقة والشفافية.

وتسلّم الشهادة سعادة إبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع المكتب التنفيذي وأمين عام مجلس الإدارة، من ممثلي المعهد البريطاني للمعايير، في إطار هذا الإنجاز المؤسسي.

وفي هذا السياق، قال سعادته، إن تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية لم يعد خياراً تنظيمياً، بل أصبح ركيزة أساسية لضمان فاعلية العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأطر التنظيمية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الالتزام والمساءلة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار النظام المالي وثقة المجتمع والقطاع المصرفي.

ويُعد هذا الاعتماد الدولي الرفيع المستوى تأكيداً على تبنّي المصرف المركزي إطاراً متكاملاً للحوكمة المؤسسية، مبنياً على العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة، بما يعزّز كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم جودة اتخاذ القرار، ويُسهم في ترسيخ الثقة لدى مختلف الشركاء الرئيسيين.

ويعكس هذا الإنجاز وفق المركزي نهج عمل مؤسسي ومحوري للثقة ودافعاً نحو الاستدامة، وأساساً لقيادة مستقبل القطاع المالي بكفاءة واقتدار، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة ومُواصلة اعتماد أفضل الممارسات الدولية.