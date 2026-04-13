الاتحاد العربي يرشح بطل الإمارات للمنافسة على ألقاب بطولة الشباب لألعاب القوى في تونس

تونس في 13 أبريل/ وام / أعلن الاتحاد العربي لألعاب القوى قائمة من اللاعبين واللاعبات للمنافسة على الألقاب في البطولة العربية للشباب والشابات الـ21 والمقررة في تونس من 26 إلى 30 أبريل الحالي.

وأكد الاتحاد العربي أن القائمة تضم البطل الإماراتي محمد عادل العلي، في مسابقة رمي المطرقة، بعد إنجازه الكبير بتحقيق أول ميدالية للإمارات "برونزية" في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025".

وأكد العلي في تصريح نشره الاتحاد العربي اليوم، أن مشاركته في البطولة العربية فرصة مهمة لخوض تحدٍ جديد ومنافسة بقية المشاركين على المراكز الأولى، لاسيما أن خاض مراحل متقدمة من الإعداد بإشراف مدرب الرمي لمنتخب الإمارات حسن عبدالجواد، مع التركيز على أدق التفاصيل الفنية، إلى جانب المشاركة المستمرة في البطولات المحلية.

وأضاف أنه يخوض البطولة بثقة وعزيمة، ويسعى للحفاظ على تركيزه في المنافسات، واصفا البطولة بأنها خطوة مهمة نحو تحقيق طموحاته في رفع علم الإمارات على منصة التتويج، وتأكيد التطور الذي تشهده اللعبة على كافة المستويات.

كما كشف الاتحاد العربي عن قائمة من المرشحين في المنافسات المختلفة من بينهم اللاعبة السعودية مياسة ذكر الله في سباق 100 متر، والمصرية أسيل أسامة مطاوع ضمن منافسات رمي الرمح، والكويتي مشاري محمد المطيري، في سباق 110 م حواجز، والعُماني اليزن راشد في سباق 800 متر.