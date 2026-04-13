حميد وراشد بن عمار يقدّمان واجب العزاء في وفاة موزة عبيد ضاعن

عجمان في 13 أبريل/ وام / قدم الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، اليوم، واجب العزاء في وفاة موزة عبيد ضاعن رحمها الله.

وأعرب الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، لدى زيارتهما مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي، عن خالص العزاء وصادق المواساة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان.