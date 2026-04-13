"شمس" تطلق "أنت السند" لتمكين رواد الأعمال والمبدعين الإماراتيين

الشارقة في 13 أبريل/ وام / أطلقت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" باقة "أنت السند" - المبادرة الجديدة المخصّصة لدعم المواطنين الإماراتيين الراغبين في دخول قطاع الإعلام وصناعة المحتوى ومجالات ريادة الأعمال الأخرى وتمكينهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات رسمية ومستدامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام "شمس" بتعزيز بيئة ريادة الأعمال الإعلامية وتوفير حلول عملية ومرنة تسهم في تسهيل انطلاق المشروعات الفردية بما يرسّخ مكانة الشارقة كمركز داعم للاقتصاد الإبداعي في الدولة.

وتقدّم الباقة مجموعة من حلول التراخيص المصممة خصيصًا لمواطني الإمارات بما يوفر مسارات مرنة تتماشى مع مختلف احتياجات الأعمال وأنواع الأنشطة وتشمل العروض باقة الإعلام و الباقة الأساسية وتُمنح أيضًا كرخصة شركة ذات مسؤولية محدودة وتتيح ما يصل إلى خمسة أنشطة تجارية.

وأكد راشد عبد الله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس" أن إطلاق هذه الباقة يأتي انطلاقًا من رؤية المدينة في تمكين الكفاءات الوطنية ودعم روّاد الأعمال الإماراتيين في قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية مشيرا إلى أن المبادرة تمثل خطوة عملية لإزالة التحديات التي قد تواجه أصحاب الأفكار في بداياتهم.

وأضاف: نؤمن في "شمس" بأن كل فكرة واعدة تستحق فرصة حقيقية للانطلاق ومن خلال باقة "أنت السند" نوفر دعماً مباشراً لمبدعي دولة الإمارات عبر رخصة إعلامية فردية بإجراءات مبسطة وتكلفة مدعومة بما يتيح لهم تحويل شغفهم وإبداعهم إلى مشروع رسمي ومستدام هذه المبادرة ليست مجرد تسهيل إداري بل هي رسالة ثقة بقدرات شباب الوطن واستثمار في مستقبل الإعلام الإماراتي.

ودعت المدينة المواطنين الإماراتيين الراغبين في بدء مشروع إعلامي أو إبداعي فردي إلى الاستفادة من هذه المبادرة التي تمثل خطوة عملية نحو بناء مشروعات مستدامة تسهم في تنمية المشهد الإعلامي الوطني.