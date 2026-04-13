"طرق دبي" تنجز المرحلة الثانية من مشروع تطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري

دبي في 13 أبريل/ وام / أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المرحلة الثانية من مشروع تطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري، التي شملت خمس محطات هي شارع الشيخ زايد، والفهيدي، وبلووترز، وبني ياس، والسيف، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية ومنظومة النقل البحري، وتعزيز جودة خدمات النقل البحري، ومكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في مجال النقل.

ونُفذّت المرحلة الثانية بتصاميم مستوحاة من التراث البحري للإمارة، بما يُظهر الهوية الثقافية لدبي ويواكب متطلبات التطوير الحضري، ويعزز البُعد البدني والنفسي والاجتماعي للمتعاملين، وفقاً لمفهوم جودة الحياة، وتوفير عناصر الراحة والسلامة، والتنظيم المكاني المدروس، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى، التي نُفذّت العام الماضي وتضمنت 5 محطات أيضاً هي مارينا بروميناد، ومارينا تيراس، ومارينا وولك، ومارينا مول للنقل البحري شمال، ومارينا مول للنقل البحري جنوب، وحققت مستويات مرتفعة من رضا المتعاملين.

وقال خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات إن اختيار محطات المرحلة الثانية جاء بناءً على نتائج تقارير رضا المتعاملين، وجرى تزويدها بخدمات التكييف، وتوفير الكراسي، وتوسعة المساحات، وتصميم مداخل ومخارج ملائمة لكبار السن والنساء، إلى جانب خدمة الإنترنت المجاني، وأنظمة الإعلان الصوتي، وشاشات عرض للمعلومات الحية الخاصة برحلات النقل البحري، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وخدمة المتعاملين، وتوفير بيئة حضرية منظمة وجاذبة.

وأكد، أن الهيئة تطبّق أعلى معايير الأمن والسلامة لتوفير بيئة مريحة وآمنة للانتظار في محطات النقل البحري، من خلال تزويد مناطق الانتظار بكاميرات مراقبة وأنظمة إنذار للحرائق، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات لضمان سلامة وراحة جميع المستخدمين.

وأشار إلى أن تصميم مناطق الانتظار راعى متطلبات «كود دبي» لأصحاب الهمم، بما يضمن سهولة الوصول وتوفير التسهيلات الضرورية لهم، وبما يؤكّد التزام الهيئة بتعزيز الشمولية والارتقاء بالمظهر الحضري، وتعزيز جودة الحياة والخدمات المقدمة في الإمارة.