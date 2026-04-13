381 مليون درهم أرباح صافية لمصرف الشارقة الإسلامي في الربع الأول بنمو 19.4%

الشارقة في 13 أبريل/ وام / حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً ماليًا استثنائياً على الصعيدين المالي والتشغيلي عبر جميع أنشطته خلال الربع الأول لعام 2026 حيث بلغ صافي ربح بعد احتساب الضريبة 380.7 مليون درهم بزيادة قدرها 19.4% مقارنةً بمبلغ 318.9 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2025.

وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 131.8 مليون درهم بزيادة نسبتها 14.4% ليصل إلى نحو 1.05 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 914.3 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2025 وفي المقابل بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو581.7 مليون درهم مقابل 546.9 مليون درهم.

ويعكس هذا الأداء المستقر في صافي الدخل قدرة المصرف على تحقيق توازن مستدام وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات التشغيلية التي تشهدها الأسواق الإقليمية أثبت المصرف قدرته على التكيف السريع مع مختلف الظروف من خلال تطبيق خطط تشغيلية مرنة وتعزيز إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية التكنولوجية والموارد البشرية.

وأسهم هذا النهج الاستباقي في الحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء وضمان استدامة الأداء المالي وتحقيق نتائج مستقرة رغم الضغوط التشغيلية والتقلبات في بيئة الأعمال حيث يواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله ويُترجم ذلك من خلال النمو في صافي إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى والتي ارتفعت بنسبة بلغت 9.3% لتصل إلى 179.7 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 164.4 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2025.

كما أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 644.1 مليون درهم بزيادة قدرها 112.4 مليون درهم أو ما نسبته 21.1%، مقارنة بـ 531.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق وتؤكد هذه النتائج متانة الأسس التي يقوم عليها مصرف الشارقة الإسلامي ونهجه الحكيم في إدارة المخاطر بما يضمن أداءً ثابتاً للأرباح وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات.

وبلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 233.8 مليون درهم مسجلاً زيادة بنسبة 17.9% مقارنة بـ 198.3مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2025.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استمرار استثمارات المصرف في تطوير الكوادر البشرية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والتشغيلية بما يدعم توسع الأعمال ويُحسِّن من جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 410.3 مليون درهم مقارنة بـ 333.4 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2025 بنمو نسبته 23.1%.

وعلى صعيد الميزانية العمومية فقد استقر إجمالي الأصول ليصل إلى 90.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026 بارتفاع طفيف بمبلغ وقدره 553.9 مليون درهم أي ما يعادل 1% مقارنة بمبلغ 90.3 مليار درهم بنهاية العام السابق.

ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي استثمارات في التمويل الإسلامي الذي بلغ 46.8 مليار درهم مقارنةً بـ 45.6 مليار درهم في نهاية عام 2025 مسجلاً نمواً بنسبة 2.6٪.

وقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 61.4 مليار درهم مقارنة بإجمالي 55.7 مليار درهم بنهاية العام السابق بنسبه نمو 10.3% نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 76% مقارنة بـ 82% من نهاية العام السابق.

كما استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 21.8% من إجمالي الأصول حيث بلغت 19.8 مليار درهم، مقارنة بنسبة 22.3% في نهاية العام السابق.

وقد حافظ مصرف الشارقة الإسلامي على تحقيق نمو مستدام مما انعكس في ارتفاع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية حيث بلغتا 1.68٪ 16.27% على التوالي مقارنةً بـ 1.55٪ و14.78٪ للعام السابق.