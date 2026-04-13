"مياه وكهرباء الإمارات" تطلق مزاد الربع الثاني لعام 2026 لشهادات الطاقة النظيفة

أبوظبي في 13 أبريل/ وام / دعت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الجهات كافة إلى اتخاذ إجراءات إيجابية لخفض الكربون من عملياتها، وذلك من خلال التسجيل في مزاد شهادات الطاقة النظيفة للربع الثاني لعام 2026، الذي من المقرر عقده يوم 30 أبريل 2026، حيث يتيح للشركات والمؤسسات أداة متقدمة وشفافة لتوثيق أن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة.

شهد مخطط شهادات الطاقة النظيفة منذ إطلاق السياسة التنظيمية الخاصة به من قبل دائرة الطاقة في أبوظبي عام 2021، تطوراً واضحاً، ليصبح ركيزة تجارية أساسية للشركات الملتزمة بالنمو المستدام.

وبصفتها المُشغِّل والمسجِّل الوحيد للمزاد، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات بشكل فاعل على تمكين مختلف القطاعات من تبنّي خطوات عملية تجاه اعتماد الطاقة المتجددة والنظيفة، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، والبنية التحتية الرقمية، وقطاع التجزئة، والضيافة، والصناعات الثقيلة، مما يتيح للجهات تحسين بصمتها البيئيّة وخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة بشكل ملموس، وتأمين عملياتها المستقبلية في مواجهة التوقعات البيئية المتغيرة، وتلبية متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمستهلكين والمستثمرين الحاليين.

وفي هذا السياق قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات إن مخطط شهادات الطاقة النظيفة يعد مُحفِّزًاً تجارياً وإستراتيجياً مهماً في رسم ملامح مستقبل أبوظبي الاقتصادي، مشيراً إلى أنه مع فتح باب التسجيل لمزاد الربع الثاني لعام 2026، تدعو شركة مياه وكهرباء الإمارات الجهات كافة إلى القيام بخطوات عملية في قيادة مساعي الجهود المناخيّة، حيث تتيح هذه الشهادات للمؤسسات من مختلف القطاعات المساهمة بشكل مباشر في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويؤكد النمو المستمر في مشاركة مختلف القطاعات الدور الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات في قيادة المساعي العالمية لانتقال الطاقة، وقدرتها على توفير البنية التحتية اللازمة لاقتصاد أنظف وأكثر تنافسية.

يُشار إلى أن شهادات الطاقة النظيفة هي شهادات رقمية قابلة للتداول بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، تتيح للجهات إمكانية توثيق أن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية وطاقة الرياح، يتم إصدار هذه الشهادات بوحدات 1 ميجاوات في الساعة من الطاقة الخالية من الانبعاثات، وتتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة "I-REC"، حيث تضمن الالتزام بأفضل الممارسات العالمية في التتبع والتحقق، مما يمنح الجهات اعتماداً دولياً لتقارير الاستدامة المؤسسية.

وتتاح المشاركة في مزاد الربع الثاني لشهادات الطاقة النظيفة لغاية 30 أبريل 2026، وسيتم إجراء المزاد وفق آلية المقاصّة التنافسيّة "الدفع حسب العرض"، مما يتيح للمشاركين تقديم عروض إستراتيجية للحصول على حصتهم من الطاقة النظيفة، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية بحلول 7 مايو 2026.

وعلى الراغبين في القيام بدور رئيسي في تحقيق متطلبات الاستدامة، من خلال تتبع وتوثيق استهلاك الطاقة النظيفة زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae/en/CleanEnergyCertificates، أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: CleanEnergyCertificates@ewec.ae.